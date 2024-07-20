陳傑憲戴麥守備「內心很慌」　郭天信狂喊「啊啊啊！」明天想再試

▲陳傑憲。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽20日賽事，陳傑憲上場前成為唯一與啦啦隊女孩擊掌的球員，讓主持人小白直呼，「為什麼陳傑憲可以？」他在場上首度體驗戴耳麥接受主播訪問，直呼很有趣，郭天信也在訪問過程中接球，直接放送音效「球來了啊啊啊！」

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陳傑憲首次體驗，「很新鮮、很好玩，但是很難專注，好險球沒有打過來。我就是一直講、但其實內心很慌，當時有危機，而且中華隊沒有贏過，有不能輸的壓力。」

剛好遇到好友王威晨打擊，主播問他如何佈陣，陳傑憲賽後分享這段，「這時候好球數給他，要守左半邊，因為他會拉打，剛講完就雙殺。」

郭天信受訪時，直到兩出局耳機才有聲音，才剛問第一題，陳晨威就把球打向右半邊，郭天信大喊「球來了啦！」他奮力追球後，陳晨威還是成功上三壘，他還跟休息室說，「差一點，挑戰一下啦！」

郭天信透露，「還沒玩夠，兩出局才有聲音，我平常在追球也會『啊啊啊！』被大家聽到也沒關係，球迷開心就好，我平常都會叫，只是大家不知道而已。看過大聯盟也有這樣訪問，希望明天還有機會再一次。」陳傑憲也說，「明星賽導入這種訪問不錯，比較有真實感，讓球迷感受氛圍。」

▲郭天信。（圖／記者黃克翔攝）