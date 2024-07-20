是不是在臭！舊愛林襄大巨蛋狂喊「臭馬傑森」引全場爆笑

▲馬傑森。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽20日在大巨蛋登場，7局下馬傑森登場，今年剛轉到味全龍的林襄在三壘側應援大喊「臭馬傑森」，最後馬傑森敲左外野飛球出局。9局下馬傑森再上場打擊，林襄再度拿麥克風大喊「臭馬傑森」，馬傑森這一次是一壘滾地出局。

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林襄與馬傑森去年戀情曝光，但傳出兩人戀情「見光死」，而林襄也在今年轉戰味全龍。她在4月20日球隊頻道中，看到馬傑森直喊「臭馬傑森」，讓身旁球評馬上安靜。

該場比賽馬傑森鎮守外野，接殺打者劉基鴻的界外高飛球，讓林襄在直播中喊：「不要接、不要接、不要接，哎呀！可惡！臭馬傑森！」

中職明星賽馬傑森入選明星隊，7局下替補上陣，面對隊友陳冠宇，在三壘側的林襄拿起麥克風大喊「臭馬傑森」，也把應援曲的歌詞中的「馬傑森」都改成「臭馬傑森」，喊出「臭馬傑森！臭馬傑森！臭馬傑森！臭！馬傑森 臭！馬傑森！gogo轟狂臭馬傑森」讓全場爆笑。

9局下馬傑森在一出局二、三壘有人，明星賽1比3落後中華隊時，再度上場打擊，林襄又拿麥克風大喊「臭馬傑森」應援，引發球迷鼓譟，而馬傑森打成一壘滾地出局。但送回三壘跑者有1打點。