菲律賓26分差慘電中華白　7連勝明將與中華藍爭冠

▲瓊斯盃菲律賓擊敗中華白斬獲7連勝。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

第43屆瓊斯盃籃球邀請賽今(20)晚展開倒數第二天賽程，中華白隊與目前6連勝的菲律賓隊今晚正面交鋒，菲律賓此役展現出王者之姿，首節就轟出30比15攻勢，並在半場就將領先拉開到20分以上，最終菲律賓以96比70大勝中華白，拿下本屆賽事7連勝，明天有望與中華藍爭奪本屆瓊斯盃冠軍。

本場比賽菲律賓從首節就壓著中華白打，單節命中率破五成，還砍進4記三分彈，而中華白首節則僅有不到三成的命中率，被菲律賓轟出30比15的開節，次節狀況仍沒改善，中華白外線依舊低迷，加上仍舊守不住菲律賓的進攻，半場就被菲律賓拉開超過20分差，決定此戰勝負，下半場菲律賓還一度拉開到30分差距，中華白則被打得毫無還手之力，終場以26分之差落敗。

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全場中華白僅有2人得分上雙，張家禾全場7次出手全中拿下16分是全隊最高，林彥廷則挹注12分，「最強外籍生」莫巴耶此戰全場18次出手僅命中3球，只有8分、7籃板進帳；而菲律賓隊表現最出色的是可能歸化中華男籃的麥卡洛，砍下全場最高25分。

▲瓊斯盃中華白不敵菲律賓。（圖／籃協提供）

中華白本場比賽只抓下29顆籃板，大幅落後給對方的44顆，主帥桑茂森認為球隊下半場表現還不錯，但強調籃板球是此役落敗主因，然而桑茂森也指出，球隊有很多問題不會在練球時出現，希望年輕球員們可以透過比賽學習經驗。