瓊斯盃烏克蘭隊拜會TPBL會長莊瑞雄　盼台烏籃球交流更密切

記者簡名杉／綜合報導

▲瓊斯盃烏克蘭隊拜會TPBL會長莊瑞雄。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

本次第43屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，睽違31年再次來台參賽的烏克蘭國家隊特別受到國人歡迎與支持，今(20)日烏國國家隊特別拜訪立法委員莊瑞雄，雙方期盼共同促進台烏兩國的雙邊情誼及籃球交流，莊瑞雄亦強調，將持續致力於籃球外交，也期待烏國球員將來有機會能夠加盟台灣職籃球隊，台烏情誼的加溫就從籃球開始。

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今日烏克蘭國家隊由總經理Andrii Lebediev率隊，與總教練 Vitaliy Stepanovskyy、助理教練Oleh Honcharov、新聞官段凱文、隊長Volodymyr Koniev及近期受到網路熱烈討論的年輕小將Oleksandr Kobzystyi共同至立法院拜訪立法委員、同時也是TPBL(台灣職籃大聯盟)會長莊瑞雄。

莊瑞雄表示，上次烏克蘭來台已是1993年第16屆瓊斯盃邀請賽，在各界努力下終於促成烏國再次來台，特別是烏俄戰爭纏綿多年，能夠藉由籃球延續外交情誼，更顯得意義非凡。

莊瑞雄提及，自戰爭爆發，台灣舉國力挺烏克蘭，當時他第一件事情就是向行政院爭取，在台烏克蘭人簽證能夠無限次的申請延期，讓像是富邦勇士的洋將賽瑟夫等人能夠放心的繼續留台；此外，經過熱心球迷約戰哥的介紹，他也不斷努力期望促成讓當時備戰國際賽的烏克蘭國家隊能夠來台移地訓練，可惜因為疫情及戰況等因素而未果，但都為本次烏國來台立下良好基礎。

莊瑞雄表示，他相當重視籃球外交，過去除了烏克蘭也推動過與立陶宛的籃球交流，未來也希望透過職籃會長一職，促進台灣籃球與世界更多的交流，同時也歡迎烏克蘭球員未來也有機會來台加盟職籃隊伍。

烏國總經理Andrii Lebediev亦贊同，這幾年他也不斷思考如何更加促進兩國籃球交流，這也是相當好的國民外交，上次及這次來台都受到台灣民眾熱切的歡迎與支持，這對於他們是最大的鼓舞，也期望後續和台灣籃球有更密切的合作。

▲瓊斯盃烏克蘭隊拜會TPBL會長莊瑞雄。（圖／莊瑞雄辦公室提供）