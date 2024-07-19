睽違9個月回歸！詹詠然闖巴勒摩女雙4強　替奧運最後一舞暖身

▲詹詠然休兵9個月復出，挺進巴勒摩紅土女雙4強。（圖／詹詠然提供）

文／中央社

為替生涯最後一次奧運做好準備，台灣網球好手詹詠然前往義大利紅土賽提前暖身，與中國搭檔張帥在巴勒摩女網賽以6比0、7比5擊敗義大利的羅薩泰羅與比利時齊默曼、晉級4強。

今年8月將滿35歲詹詠然日前已宣布，今年巴黎奧運將是她最後一屆參加奧運，同時是披上台灣隊戰袍最終戰，而這也將是她與妹妹詹皓晴第3次聯手攜手出征奧運，個人則是第4度參賽；巴黎奧運將在法國網球公開賽的紅土球場羅蘭蓋洛斯（Roland Garros）球場舉行。

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詹詠然因身體因素去年10月後就未再出賽，這次暌違9個月在義大利舉行的巴勒摩（Palermo）女網賽復出，與中國搭檔張帥再度合拍，由於這場賽事也屬紅土賽，對詹詠然而言，這也是她在參加巴黎奧運前的熱身賽。

▲詹詠然休兵9個月復出，挺進巴勒摩紅土女雙4強。（圖／詹詠然提供）

詹詠然與張帥女雙首輪以6比0、6比4力挫俄羅斯組合蘭舍爾（Sofya Lansere）與提霍諾瓦（Anastasia Tikhonova），今天8強賽碰上第3種子義大利的羅薩泰羅（Camilla Rosatello）與比利時的齊默曼（Kimberley Zimmermann）。

詹詠然與張帥「海峽組合」延續首輪氣勢，首盤就連破對手3個發球局，以6比0輕鬆拿下，次盤戰況丕變，前10局打完雙方以5比5打平，所幸「海峽組合」急拉尾盤，靠著最後連搶2局以7比5順利關門，拿下4強門票。

在收下2連勝後，詹詠然與張帥接下來將與頭號種子俄羅斯組合潘諾娃（Alexandra Panova）與斯基科娃（Yana Sizikova）爭奪決賽門票。