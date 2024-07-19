史上最快國中生！13歲林子婕首次出國　跨欄11秒86奪金

▲林子婕（中）奪下墨西哥國際少年運動會跨欄金牌。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／綜合報導

2024國際少年運動會（International Children’s Games，ICG）今年首次在海拔近2200公尺的墨西哥萊昂市（León）舉行，17日開賽第一天，新北市就拿下包括田徑、游泳共六面金牌，去年才升上國一，剛滿13歲的女子跨欄新秀林子婕，生涯首度出國參賽，以11秒86勇奪80公尺跨欄金牌。

而就在半個世紀前，同樣也在墨西哥，同樣也是女子80公尺跨欄，「飛躍的羚羊」紀政，在墨西哥舉行的1968年奧運，為中華民國拿下銅牌，這也是台灣在奧運田徑項目中的第一面獎牌。對於自己在相隔56年後，同樣的地點，同樣的比賽項目，能為台灣奪金，林子婕很高興，她說，雖然自己練田徑還不到一年，但可以出國，和這麼多人一起比賽，真的蠻開心。

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今年的國際少年運動會於15日至20日舉行，首日新北市共拿下包括百公尺跨欄、400公尺混合接力、100公尺仰泳、400公尺自由式，以及跳高、跳遠，共6金4銀2銅，其中，跨欄和跳遠的雙棲選手光榮國中張文旗，在男子組跳遠以6公尺73創個人最佳紀錄，男子100公尺跨欄以12秒06率先衝過終點，為田徑再添雙金；而同樣是光榮國中的邱毅安則獲100公尺跨欄銀牌；近年國際田徑賽新增的混合接力項目，新北代表隊則由明德高中國中部林子婕、光榮國中張文旗、邱毅安及徐靖閔組成夢幻強隊，以46秒69拿下4x100公尺混合接力金牌。

新北市體育局表示，位在海拔約1,815 公尺的高原上，空氣比新北較為稀薄，對選手而言，往往都需要一段時間才能適應，新北田徑小將能克服高原環境氣候的挑戰，在開賽首日奪得4金1銀的優異成績，非常不容易，尤其，每一場比賽，在其他隊員一起揮舞小國旗，賣力加油聲中，在場上，拼出最好成績，爭取最大的榮耀，場外，也和其他國家的小朋友，開心交流，交換彼此的紀念品，透過比賽，不僅增加國際經驗，也認識更多的好朋友。