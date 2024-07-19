運動雲

>

史上最快國中生！13歲林子婕首次出國　跨欄11秒86奪金

▲▼林子婕奪下墨西哥國際少年運動會跨欄金牌。（圖／新北市政府提供）

▲林子婕（中）奪下墨西哥國際少年運動會跨欄金牌。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／綜合報導

2024國際少年運動會（International Children’s Games，ICG）今年首次在海拔近2200公尺的墨西哥萊昂市（León）舉行，17日開賽第一天，新北市就拿下包括田徑、游泳共六面金牌，去年才升上國一，剛滿13歲的女子跨欄新秀林子婕，生涯首度出國參賽，以11秒86勇奪80公尺跨欄金牌。

而就在半個世紀前，同樣也在墨西哥，同樣也是女子80公尺跨欄，「飛躍的羚羊」紀政，在墨西哥舉行的1968年奧運，為中華民國拿下銅牌，這也是台灣在奧運田徑項目中的第一面獎牌。對於自己在相隔56年後，同樣的地點，同樣的比賽項目，能為台灣奪金，林子婕很高興，她說，雖然自己練田徑還不到一年，但可以出國，和這麼多人一起比賽，真的蠻開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年的國際少年運動會於15日至20日舉行，首日新北市共拿下包括百公尺跨欄、400公尺混合接力、100公尺仰泳、400公尺自由式，以及跳高、跳遠，共6金4銀2銅，其中，跨欄和跳遠的雙棲選手光榮國中張文旗，在男子組跳遠以6公尺73創個人最佳紀錄，男子100公尺跨欄以12秒06率先衝過終點，為田徑再添雙金；而同樣是光榮國中的邱毅安則獲100公尺跨欄銀牌；近年國際田徑賽新增的混合接力項目，新北代表隊則由明德高中國中部林子婕、光榮國中張文旗、邱毅安及徐靖閔組成夢幻強隊，以46秒69拿下4x100公尺混合接力金牌。

新北市體育局表示，位在海拔約1,815 公尺的高原上，空氣比新北較為稀薄，對選手而言，往往都需要一段時間才能適應，新北田徑小將能克服高原環境氣候的挑戰，在開賽首日奪得4金1銀的優異成績，非常不容易，尤其，每一場比賽，在其他隊員一起揮舞小國旗，賣力加油聲中，在場上，拼出最好成績，爭取最大的榮耀，場外，也和其他國家的小朋友，開心交流，交換彼此的紀念品，透過比賽，不僅增加國際經驗，也認識更多的好朋友。

關鍵字： 林子婕跨欄墨西哥國際少年運動會

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

電視輔助改判妨礙跑壘　葉總：蠻尷尬的Play

電視輔助改判妨礙跑壘　葉總：蠻尷尬的Play

史上最快國中生！13歲林子婕首次出國　跨欄11秒86奪金

史上最快國中生！13歲林子婕首次出國　跨欄11秒86奪金

陳盈駿控場有強大安定感　高錦瑋想好好學習

陳盈駿控場有強大安定感　高錦瑋想好好學習

日本女子體操隊長涉「未成年抽菸」　恐被退隊無緣巴黎奧運

日本女子體操隊長涉「未成年抽菸」　恐被退隊無緣巴黎奧運

小熊解僱日籍球星鈴木誠也翻譯！　強調與「涉賭」無關

小熊解僱日籍球星鈴木誠也翻譯！　強調與「涉賭」無關

921大地震寶寶　孫振備齊12套動作拚巴黎奧運

921大地震寶寶　孫振備齊12套動作拚巴黎奧運

想起老婆的話連飆3K解危　鋼龍優質先發仍不滿意

想起老婆的話連飆3K解危　鋼龍優質先發仍不滿意

快訊／瓊斯盃中華藍強勢5連勝　20分之差打爆3洋將馬來西亞

快訊／瓊斯盃中華藍強勢5連勝　20分之差打爆3洋將馬來西亞

樂天回報朱育賢撞牆左肩無力　嚴宏鈞擦撞主審膝蓋挫傷

樂天回報朱育賢撞牆左肩無力　嚴宏鈞擦撞主審膝蓋挫傷

葉總評王維中「狀況好」　觀察魔鷹想到前和信鯨洋砲

葉總評王維中「狀況好」　觀察魔鷹想到前和信鯨洋砲

熱門新聞

電視輔助改判妨礙跑壘　葉總：蠻尷尬的Play

史上最快國中生！13歲林子婕首次出國　跨欄11秒86奪金

陳盈駿控場有強大安定感　高錦瑋想好好學習

日本女子體操隊長涉「未成年抽菸」　恐被退隊無緣巴黎奧運

小熊解僱日籍球星鈴木誠也翻譯！　強調與「涉賭」無關

921大地震寶寶　孫振備齊12套動作拚巴黎奧運

讀者回應

﻿

熱門新聞

1輔助改判妨礙跑壘　葉總：蠻尷尬

2史上最快國中生！　13歲林子婕跨欄奪金

3陳盈駿控場安定感　高錦瑋想學習

4日本女子體操隊長涉「未成年抽菸」

5小熊解僱日籍球星鈴木誠也翻譯！

最新新聞

1資深老將隆戈利亞宣布退休！

2雙城欲補強投手！　鎖定菊池雄星

3台北戰神宣布林勵、劉彥廷離隊

4詹詠然替巴黎奧運暖身 巴勒摩網賽女雙晉級4強

5日本女子體操隊長涉「未成年抽菸」

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平牽老婆走紅毯　將「愛犬」繡進西裝內

明星賽勝投、開轟超神　大谷寫日本球員新紀錄

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

陳金鋒不滿連續頭部近身球！悍將、兄弟板凳清空

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366