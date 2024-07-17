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平野惠一變陣破解杰戈　陳俊秀短打是否下戰術？留給球迷猜

▲兄弟總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟17日作客富邦悍將，首局就給對方新洋投杰戈震撼教育，機關槍打線攻下4分，總教練平野惠一透露關鍵。對於首局陳俊秀短打是不是他下的戰術？他要留給球迷猜。

安排張志豪扛首棒產生化學效應，成功攻擊杰戈，平野惠一透露，「昨天一直看他影片做研究，今天攻擊策略有成功，比賽中段有發現他改變曲球使用方式，他利用這顆曲球壓制打線，下次對到他第三、四局的投球要特別注意。」

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德保拉突然在2局下遇到亂流失4分，平野惠一坦言，「雖然一開始就5比0，突然又被追成只領先1分，是我的錯覺嗎？」觀察德保拉投球狀況，平野惠一直言，「此役變化球精準度不夠，導致對方鎖定直球，悍將很會掌握失投球，都是很好的打者。」

兄弟首局攻下大局有一位隱藏功臣是陳俊秀在得點圈有跑者時，執行短打。被詢問是否為戰術時，平野惠一不說破，「讓大家去想像，畢竟都說平野很會點，所以就讓大家猜。」而陳俊秀在8局上保送上壘後，遭到林哲瑄長傳阻殺，平野惠一指出是三壘指導教練的失誤。

不過平野惠一並不責怪壘指，過去他也曾擔任同樣角色，倒是比賽中有其他兩個跑壘時機，沒有適時推進，比較在意這部分。前一戰輸球後召開全隊會議，希望大家此戰全力以赴，讓球迷看到不好的內容，一定要討回來。

明星賽將參與打擊競賽，與同隊王建民成為對手，平野惠一笑言，「因為我跟他同年，很喜歡他，也叫他『建醬』，願意把勝利讓給他。如果到時候比賽太認真的話，請球迷務必罵我，『當初不是要勝利給建醬。』」

關鍵字： 中信兄弟平野惠一新洋投杰戈明星賽陳俊秀

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