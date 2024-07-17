奧運羽球丹麥組合「違規」自行退賽　台灣最強混雙晉級大利多

▲葉宏蔚、李佳馨。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

距離巴黎奧運僅剩1週多，丹麥羽球選手克利斯提安森今天宣布退賽，也意味著混雙搭檔博爾無法參加奧運，同組的台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨將少打1場比賽，代表從分組賽出線機會增加。

根據反禁藥條例規定，選手在奧運前3個月必須回報每日行蹤，丹麥的克利斯提安森（Mathias Christiansen）因出現3次違規，恐將面臨禁賽處分。根據歐洲羽球聯合會（Badminton Europe）官網公告，克利斯提安森已通知丹麥羽球協會，將不會參加奧運。

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▲葉宏蔚、李佳馨。（圖／記者林敬旻攝）

克利斯提安森表示，「因為我的粗心和疏忽，導致錯過了本應成為我們職業生涯重要時刻之一。我最沮喪的是，這也意味著搭檔博爾（Alexandra Boje）將不會參加奧運，我們都接受高強度訓練，並一直期待在巴黎參加比賽。」

克利斯提安森指出，不想因為他的參與，引起不必要爭議，「這可能對我們國家隊其他成員造成困擾，因此我選擇退出。」

▲台灣最強混雙李佳馨(右)、葉宏蔚(左)。（圖／國訓中心提供）

奧運羽球混雙分成4組，分組前2組合將能晉級8強，台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨與丹麥組合同在C組，在丹麥組合退賽後，代表對手僅剩下日本組合渡邊勇大與東野有紗、香港組合鄧俊文與謝影雪，8強門票形成「3搶2」局面。

台灣隊教練劉佳城接受中央社記者訪問時表示，丹麥組合退賽及少打1場確實是好消息，但從3組中取2名晉級的壓力又會更大，「3個組合當中的第1場對戰勝負，絕對會影響到後面上場選手的心態，我們還是保持平常心、積極備戰。」

李佳馨指出，丹麥組合是否退賽，不影響目前備戰奧運的狀況，目前仍持續專注在自身訓練計畫，專注打好每一場比賽。

▲葉宏蔚、李佳馨。（圖／記者林敬旻攝）