富邦勇士提前續約周桂羽　許晉哲期待他和洪楷傑早日完成接班

▲富邦勇士與周桂羽完成續約。（圖／富邦勇士提供）

記者游郁香／綜合報導

台北富邦勇士續約老將林志傑、年輕球員洪楷傑後，今(17)日再宣布以複數年合約與周桂羽完成續約。即將邁入26歲的周桂羽，2020年加入勇士，新秀年就展現全能身手與年輕拚勁，優異表現獲得提前換約肯定。

富邦在聲明中提到，這4年來周桂羽的成長有目共睹，尤其在2022-23賽季總冠軍賽中，他多次展現窒息式的防守及關鍵進球，最終球隊順利完成3連霸霸業，他的貢獻功不可沒。

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周桂羽上賽季全勤出賽，不斷推高自己的生涯紀錄，4月7日面對桃園璞園領航猿繳出生涯代表作32分，也曾單場傳出7次助攻，有效組織團隊串連進攻，在攻守兩端皆有亮眼表現，更榮獲年度第一隊的殊榮，他的拚勁、實力與努力，獲得球團續約肯定，雙方簽下複數年合約，期待未來攜手再創佳績。

勇士總教練許晉哲表示，「桂羽在身材條件上擁有優勢，時常幫助球隊防守到對方最強的球員，是球隊陣中不可或缺的重要戰力，是球隊重點栽培的年輕球員。」

近期勇士年輕球員洪楷傑、周桂羽接連完成續約，許晉哲認為，「兩位年輕球員的續約對球隊來說非常重要，我們球隊未來戰力將以年輕球員為主，希望志傑、文誠等較有經驗的球員能從旁輔佐，帶領他們成長，期待他們能在短期內接班。」