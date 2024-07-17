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統一獅台日雙獅主題日　西武獅黃金世代游擊手石毛宏典開球

▲西武獅退役OB選手石毛宏典來台開球 。（圖／統一獅提供）

▲西武獅退役OB選手石毛宏典來台開球 。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

今年是統一獅與日本職棒埼玉西武獅合作的第九年，雙獅交流活動已經成為一種傳統，7月27日、28日在台南棒球場舉行台日雙獅好友交流活動，今年7月27日特別邀請西武獅退役OB選手石毛宏典來台。

統一獅上週UniGirls女孩、萊恩、盈盈特別前進埼玉西武獅主場BELLUNA巨蛋進行交流，並參與埼玉西武獅夏日祭典活動。

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下週7月27日、28連續兩天，台南棒球場將進行台日雙獅好友交流活動。歷年來，獅隊都會邀請埼玉西武獅經典OB選手一起來台參與活動，分別是2016年秋山幸二、2017年渡邊久信、2018年田邊德雄、2019年東尾修、2023年辻發彥及橫田久則。

今年7月27日特別邀請的是西武獅黃金世代游擊手石毛宏典來台，他在1981年加盟西武獅，第一年就拿下洋聯新人王，並在1986年拿下洋聯年度MVP，打擊技巧、腳程速度，以及守備方面滴水不漏的表現的表現，都讓他成為西武獅黃金世代最火燙的內野手。

27日台日雙獅首日場外舞台活動，將特別舉辦石毛宏典見面會，進行約20分鐘的TALK SHOW活動。邀請所有喜歡台日雙獅的球迷們一起進場來體驗好玩豐富的台日雙獅主題日活動。

關鍵字： 中職棒球

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