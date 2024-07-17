湖人0補強！目標小崔特底薪加盟公鹿　美記者：洛城高層爛透

▲湖人目標之一小崔特投奔公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今夏補強行動持續受挫，目標球員一一加盟別隊，最新的一位是25歲後衛小崔特(Gary Trent Jr.)，他以1年底薪轉戰公鹿，重聚昔日在波特蘭的大哥里拉德(Damian Lillard)。值得一提的是，洛城悍將普林斯(Taurean Prince)之前也以底薪投奔公鹿，《Lakers Daily》記者歐文(Anthony Irwin)怒轟湖人高層真的爛透了。

從4冠神射湯普森(Klay Thompson)、迪羅臣(DeMar DeRozan)到最近的小崔特，湖人沒能簽下任何一個補強目標，隨隊記者布哈(Jovan Buha)披露，在與拓荒者、籃網、爵士、暴龍和魔術等隊交易談判失敗後，洛城將保持耐心，繼續設法改善現有陣容，「他們在自由市場上沒有大動作，不是因為缺乏努力。」

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▲湖人目標之一小崔特投奔公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

過去3.5季披暴龍戰袍的小崔特，原本也在湖人的雷達上，不過這位25歲後衛最終決定以1年底薪加盟公鹿。《Sportsnet》記者墨菲(Blake Murphy)指出，小崔特(Gary Trent Jr.)拒絕別隊提供的複數年中產報價，選擇以260萬美元的底薪前進公鹿，最主要的原因是想再次聯手昔日大哥里拉德，以爭奪總冠軍。

小崔特與前拓荒者一哥里拉德一起征戰過2.5個賽季，波特蘭2021年將他和胡德(Rodney Hood)交易到暴龍，換回鮑威爾(Norman Powell)。

▲湖人目標之一小崔特投奔公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

小崔特上季繳出場均13.7分、2.6籃板、1.7助攻和1.1抄截，三分命中率達到39%，場均能砍2.5個三分球。根據統計，小崔特是過去3季聯盟4位至少累計500顆三分球、300次抄截的球員之一，其他3位分別是「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)、「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)和火箭主控范弗利特(Fred VanVleet)。

公鹿總管霍斯特(Jon Horst)今夏在團隊薪資空間有限之下，以底薪簽下3名即戰力，包括萊特(Delon Wright)、普林斯和小崔特，這波操作相當成功。反觀湖人從自由市場開市至今依舊0補強，《Lakers Daily》記者歐文批評洛城高層爛透了，白白失去3D側翼好手普林斯，對方以底薪投奔公鹿，現在目標之一的小崔特也以底薪前進密爾瓦基。

▲湖人今夏失去悍將普林斯。（圖／達志影像／美聯社）