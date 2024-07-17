台灣職籃大聯盟破局！　全因富邦蔡家第三代

▲王文祥力推職籃聯盟合併，未料不到半個月就破局。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上（6）月底，國內2大職籃聯盟PLG、T1宣布合併，台灣進入職籃大聯盟的新時代。未料，上週一（7月8日）驚爆台北富邦勇士、桃園璞園領航猿、高雄17直播鋼鐵人重返PLG，隔天，原屬T1的台鋼獵鷹也跳船，合併案曇花一現。

本刊調查，富邦蔡家第3代蔡承儒在其中扮演關鍵角色，蔡家親友表示：「Chris（蔡承儒）不滿職籃大聯盟TPBL（台灣職業籃球大聯盟）未沿用PLG名稱、賽制，積極爭取主導權，但因理念不同，決定重返PLG。」

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本週日（7月14日）晚間，國內職籃聯盟PLG會長張嗣漢、執行長鄭偉柏雙雙請辭，PLG指出目前聯盟業務將由副會長陳建州暫代。就在PLG人事大地震不到一週前，國內2大職籃聯盟PLG、T1的合併案才告吹，儘管國內職籃進入休賽季，但檯面下2大聯盟的互動角力，不輸球場上的精彩賽事。

整併變較勁 煙硝味濃厚

6月22日，新北國王董事長、台塑王家第二代王文祥拋出震撼彈，宣布2大職籃聯盟PLG、T1旗下共有9支球隊將合併籌組新聯盟，4天後，PLG全員同意，國內11支職籃球隊正式啟動2大職籃整併。

在外界以為2大職籃聯盟合併成定局、國內職籃將進入大聯盟新時代之際，上週一（7月8日），原屬PLG的富邦勇士、璞園領航猿、17直播鋼鐵人卻宣布退出大聯盟TPBL（台灣職業籃球大聯盟）重返PLG；隔天，連原屬T1的台鋼獵鷹也跳槽PLG，不到12天，國內職籃整合就胎死腹中，2大聯盟還傳出互相較勁對峙的煙硝味。

本刊調查，台灣職籃大聯盟破局的關鍵，是富邦勇士領隊、富邦蔡家第三代蔡承儒，他不滿TPBL未沿用PLG名稱、賽制，蔡家親友說：「Chris（蔡承儒）和家人正在美國度假，仍關注國內職籃發展，全程遙控，Chris對籃球有難以割捨的感情，積極爭取主導權，盼讓國內職籃永續發展，但協商過程中雙方理念不同，所以決定重返PLG。」

▲富邦蔡家第三代蔡承儒堅持續用PLG的賽制、名稱。

首次籌備會 現分裂徵兆

富邦集團內部進一步解釋，籌組TPBL的過程中，TPBL和富邦勇士在經營球隊、主場、賽事、人才培育觀念不同，「Chris認為，既然2聯盟要整合，就要理念相同，道不同、不相為謀，才選擇退出。」

富邦勇士毅然退出TPBL，蔡承儒不僅走自己的路，還揪團璞園領航猿、鋼鐵人、台鋼獵鷹，集體重返PLG，甚至搶在上週五舉辦選秀，比TPBL預定的下週二（23日）還要早，擺明讓TPBL難看，「說白了，不同過去富邦勇士在PLG一呼百諾，在TPBL每支球隊都是平起平坐，富邦勇士自然選擇出走。」一名TPBL籌備委員透露。

▲PLG起死回生，上週五還舉行選秀。

事實上，新聯盟TPBL分裂早有跡可循，「一開始，Walter（王文祥）曾數度聯絡二董（富邦金董座蔡明興），但二董都沒回應，直到Walter召開記者會，宣布合併直接下戰帖，富邦勇士、璞園領航猿這才被鴨子趕上架，同意加入。」知情人士說。

本刊掌握，6月底新聯盟TPBL召開首次籌備委員會，富邦勇士就已經對籌備委員會頗有不滿。首次籌備委員會中，11支球隊針對發言人、籌備委員會分工人力、聯合選秀順位、執行細則和日期、球季時間、場次、球員身分資格認定，以及土洋薪資上限與規範、新加坡參賽形式等5大議題討論。

▲富邦金董座蔡明興（右）力挺獨子蔡承儒（左），爭取籃球聯盟主導權。

TPBL籌委會後對外宣布，洋將單月薪資上限2萬美元，每年最多可簽10個月，年薪上限為20萬美元（約新台幣650萬元），考量外籍生制度在目前階段無法有效提升國際競爭實力，共同決議本賽季起，停止外籍生參與選秀，原有外籍生則可維持原身分出賽。

消息一出，引發國內8名外籍生不滿，聯合發表聲明，擔憂他們遠渡重洋的籃球夢在台灣夢碎，期盼有轉圜餘地。富邦勇士總教練許晉哲利用聯合選秀體測會時，代替蔡承儒出面開砲痛批：「TPBL沒有投票表決，就廢除外籍生制度，決策方式太過粗暴又魯莽，我們絕不贊成取消外籍生制度。」

▲PLG上週五舉行選秀，富邦勇士挑中狀元莫巴耶（中）。

制度喬不攏 名稱無共識

TPBL因此召開籌備委員會再度討論，決議現有外籍生合約可延續至後年球季結束，而沒有外籍生的隊伍，除了4名註冊洋將外，也可額外簽約一位外籍生為備用洋將。

外籍生爭議甫落幕，蔡承儒再度槓上TPBL。據悉，他和富邦勇士選擇出走的關鍵原因，就是TPBL沒有沿用PLG名稱、制度、平台，「Chris認為，PLG在經營球隊、主場、行銷議題上，表現真的比較好，為何TPBL不沿用？」蔡家親友說。

許晉哲也公開嗆聲：「PLG經營4年、形象好，具觀眾基礎，本就該延續，為何TPBL要否定PLG存在？為何一定要把PLG拿掉？可以保證TPBL能發展這麼好嗎？」若以上季PLG、T1冠軍賽進場人數觀察，PLG超過6千人，T1為5千人。

▲PLG在國內職籃經營有聲有色，先前攻城獅冠軍賽時湧入超過7千球迷。

原來，分裂的導火線就在上週一TPBL籌備委員會上，新北中信特攻、新北國王在TPBL籌備委員會上表明PLG會被消滅，引起富邦勇士反彈，「富邦勇士堅持要沿用PLG名稱、制度和平台，富邦勇士、中信特攻誰也不讓誰，其他球隊夾在中間，也相當為難。」一名T1球隊高層私下透露。

▲新北中信特攻發表聯合聲明，支持加入TPBL。

和富邦勇士同一陣營的璞園領航猿董座李忠恕因此出面緩頰，提議2聯盟各自打，季後賽仿照美國NBA賽制，採PLG、T1對戰方式進行，各自管理行銷、轉播、聯盟日常運作，但未被接受。TPBL籌備會發言人張樹人說，李有提建議，但各隊以成立新聯盟為主，並未對此表決。

一名TPBL高層無奈地解釋，上週一才決定由民進黨立委莊瑞雄擔任新聯盟會長，隔天決定名稱訂為TPBL，「3次籌備委員會富邦勇士、璞園領航猿都沒繳交意向書，其他球隊為何要尊重他們的提議？總要先確定有意願，簽下MOU（合作備忘錄）後才能談後續合作細節。」富邦集團內部則反駁：「當初承諾會沿用PLG名稱、制度，卻沒遵守，擺明就是有其他球隊想當老大。」

鋼鐵人出走 獵鷹也倒戈

眼見PLG名稱、制度沿用談不攏，富邦勇士、璞園領航猿選擇出走，但鋼鐵人又為何要一同出走？TPBL內部指出，第一次籌備會議時，福爾摩沙夢想家提出，鋼鐵人在PLG期間，因中資疑慮、同時擁有2支球隊爭議已違反規章，鋼鐵人應在第2次籌備會議前提出改善計畫，否則將無法參賽，或停權1年，「這攸關鋼鐵人能否持續職籃生涯，若鋼鐵人重回PLG，就能確保參賽權，當然選擇跳船。」

原屬PLG的富邦勇士、璞園領航猿和鋼鐵人一同跳船，並不意外，但原屬T1、早就同意加入TPBL的台鋼獵鷹隊為何臨時決定跳槽？台鋼獵鷹高層解釋：「若合併後，僅有一個聯盟，自然沒得選擇，但在有第二個聯盟可選擇情況下，自然選擇較有商業價值、品牌能力的PLG。」

▲原本在T1的台鋼獵鷹隊，上週也跳槽到PLG。

「更何況，台鋼集團旗下有主場位在高雄的台鋼雄鷹職棒隊，考量市場經營，台鋼獵鷹從台南擴大到高雄無可厚非，但TPBL有高雄全家海神隊，台鋼獵鷹要擴大到高雄是不可能的事。」該名高層說。

▲高雄全家海神經營高雄市場多年，目前轉戰TPBL。

台鋼獵鷹隊規劃要擴展高雄市場版圖，但PLG高雄原已有鋼鐵人球隊，PLG內部指出：「鋼鐵人規劃轉戰新竹，挪出的台南、高雄市場將由台鋼獵鷹吃下。」對此，鋼鐵人副總方永璽表示，不排除任何可能。

▲高雄鋼鐵人將讓出高雄市場給台鋼獵鷹，轉戰新竹市場。

眼見球隊各自打如意算盤，台灣2大職籃聯盟合併計畫告吹，分裂成有7支隊伍的TPBL，以及4支球隊的PLG；TPBL為了防堵其他球隊再被挖角，緊急發出聲明，宣示7家球隊將持續整合。

蔡家瘋籃球 復活PLG

不過，2方球迷卻已在網路上開戰，支持PLG的球迷在原屬PLG的新竹攻城獅、福爾摩沙夢想家官方臉書上大罵，放話不會支持球隊，甚至有球迷批評「球隊是背骨仔」，遭球隊反擊：「響應團結，放掉本位主義和原本更好的商業利益是傻，但絕非背叛。」

今年籃球賽季還沒開打就火藥味十足，帶頭出走的富邦勇士，2020年和璞園領航猿、新竹攻城獅、福爾摩沙夢想家共同成立PLG。為何蔡承儒對PLG如此執著？蔡家親友坦言：「Chris從小就愛籃球，連婚紗照都出現抱著籃球的照片，他雖然已在金控準備接班，但仍擔任富邦勇士領隊，積極投入球隊事務，自然對富邦勇士、PLG有難捨的感情。」

▲蔡承儒（前右）自己愛打籃球，即使已進金控接班，仍擔任富邦勇士領隊。

今年37歲的蔡承儒，是富邦蔡家第三代、富邦金董座蔡明興的獨子，他去年接下富邦金董事、富邦人壽副董事長，正式準備接班，他不僅愛看日本漫畫《灌籃高手》，過去也和蔡明興一同打籃球，現在則和兒子一起打籃球，「我兒子打球後，越來越有自信，現在走路都有風了。」蔡承儒笑說。

隨著蔡承儒難捨對PLG舊情，直接揪團讓PLG復活，TPBL新任會長莊瑞雄表示，現階段2聯盟就是兄弟登山、各自努力，「我們隨時歡迎PLG各球團加入，既然目前PLG其他球團已經運作，我們就是祝福，老話一句，未來會有聚首一日。」



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