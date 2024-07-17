延後3年退休理由曝光　戴資穎爭巴黎奧運金牌：比之前更難

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎將在巴黎奧運迎來生涯最後一舞，她接受世界羽聯(BWF)專訪時透露，本來2021年結束後就想退休，休息過後決定再拚亞運，都打到亞運自然不可能放掉奧運，才一路打到現在。她坦言這幾年狀態和過去不太一樣，身體和訓練狀況都沒有很好，「東京奧運沒拿到(金牌)，這次要拿到不是沒機會，但會比之前更加困難。」

▲台灣球后戴資穎將在巴黎奧運迎來生涯最後一舞。（圖／Badminton photo提供，下同）

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戴資穎羽球生涯超過20年，在超級系列賽、黃金大獎賽和世界巡迴賽合計奪下32冠，是史上唯一累計30冠的女單選手，球后在位周數達214周，也是女單史上最長紀錄。

戴資穎代表我國在亞錦賽女單囊括3金、亞運女單及世大運女單各1金。她踏出的每一步都成了台灣羽壇的歷史新頁，2018年亞運女單金牌、2020年東京奧運女單銀牌皆締造台灣歷史新猷。

戴資穎輝煌生涯中的最大遺憾，莫過於是2021年東京奧運「銀恨」，即將第4度叩關五環殿堂的她，最近接受BWF專訪時坦言，「2021年結束後，本來沒有想說要繼續打。因為疫情的關係延後了一年，我休息過後還有持續在訓練，大家就說明年就亞運了，都已經打到亞運當然不可能放過(2024)奧運，因為就是2年的時間而已，其實沒有很長。」

延後3年退休的戴資穎表示，這幾年身體和訓練狀況都沒有很好，因此要在巴黎奧運完成奪金目標，恐是艱鉅任務，「人的狀態跟以前不太一樣，東京奧運沒拿到(金牌)，這次要拿到不是沒機會，會比之前更加困難吧。」

戴資穎笑說，「沒有不可能，但是會很困難。」她指出奧運跟其他比賽很不一樣，通常比較緊張，還可能遇到一些未知的狀況，不過奧運是所有運動員夢寐以求的最大舞台，她將盡全力去拚，「運動選手都想站上去，我可以參加到第4次，算蠻不容易。」

回顧前3次的奧運之旅，戴資穎自認2016年里約奧運應該要發揮得更好，她當時從小組賽晉級後，淘汰賽首輪碰上印度一姐辛度，以直落2落敗，「辛度打得更好，她最後拿到銀牌。大家面對這比賽都非常拚命，努力爭取好成績。這幾位選手一起打到了現在，應該也是他們最後一次參加奧運了，還是盡力去拚吧。」