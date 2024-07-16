快訊／Kobe爸爸驚傳過世享壽69歲　曾助七六人打進總冠軍賽

Joe "Jellybean" Bryant, the father of former Lakers star Kobe Bryant, has passed away at the age of 69, per @PhillyInquirer.



Thoughts and prayers to the Bryant family pic.twitter.com/fpN9RGcKGT — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 16, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)與女兒Gigi 4年半前因墜機意外離世，他的家族今(16)日再次傳來噩耗，根據《費城詢問報》的消息，Kobe的爸爸喬·布萊恩(Joe Bryant)最近遭逢嚴重中風而不幸去世，享壽69歲。

▲已故湖人傳奇布萊恩與爸爸喬·布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

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6呎9吋的喬·布萊恩，因為非常喜歡糖果而有「Jelly Bean(雷根糖)」這個綽號。他在1972年被評為公立聯盟年度最佳球員，在拉薩爾大學的兩個賽季，場均得分超過20分、11籃板。1975年的NBA選秀會，他被金州勇士相中，隨即被交易到家鄉球隊七六人，在費城度過4個賽季，曾幫助七六在1976-77賽季打入NBA總冠軍賽。

喬·布萊恩擁有8年NBA生涯，還效力過快艇、火箭等隊，之後在歐洲尤其是義大利職業聯賽取得更大的個人成就，退休後曾擔任WNBA洛杉磯火花隊教頭，他擔任教職多年，在美國、日本和泰國都曾執教球隊。

Kobe童年到高中時期，與爸爸喬·布萊恩十分親近，但自Kobe加入湖人並展開他的傳奇生涯後，父子關係日漸疏離，甚至趨於緊張。Kobe 2020年1月26日(當地時間)發生墜機意外過世後，喬·布萊恩不曾公開對兒子去世一事發表過任何公開評論。

據《費城詢問報》的消息，喬·布萊恩最近遭逢了一次嚴重的中風，因而不幸離世，距離Kobe墜機意外過世僅4年半，如今布萊恩家族再次傳來噩耗，令人不勝唏噓。