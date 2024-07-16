運動雲

>

稱美國籃協單方面要雷納德退隊　快艇總裁失望：他身體沒問題

▲▼2屆FMVP雷納德退出美國奧運男籃夢幻隊。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

▲2屆FMVP雷納德無緣巴黎奧運。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

記者游郁香／綜合報導

美國籃協上周宣布2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)退隊，並在聲明中提到，這是籃協與快艇共同的決定，但快艇總裁法蘭克(Lawrence Frank)今(16)日受訪時澄清，這是籃協單方面的決定，「我對這個決定感到非常失望。Kawhi想打，我們也希望他能打。」他還透露就他觀察，自家球星身體沒有任何問題。

雷納德自2019年夏天轉戰快艇後，就屢次受到膝傷困擾，今年季末他又爆出右膝發炎，季後賽首輪勉強打了2場，球隊那2戰卻都輸，最終遭到獨行俠淘汰。雷納德2周前仍如期向美國隊報到，但美國籃協幾天後就宣布這位2屆FMVP將退出巴黎奧運，他的位置被衛冕軍塞爾提克後場大將懷特(Derrick White)頂替。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

美國籃協在聲明中提到，雷納德退隊是籃協與快艇共同的決定，卻遭到快艇總裁法蘭克打臉，「這是(美國籃協)的決定。坦白說，我對這個決定感到非常失望。Kawhi想打，我們也希望他能打。」

現年33歲的雷納德從未打過奧運，錯過今年的巴黎奧運，他恐怕也失去登上五環殿堂的最後機會，4年後他就高齡37歲，加上他近年不斷受到傷勢困擾，很難想像他會出現在下一屆奧運名單上。

法蘭克表示，美國隊前2次練習時，他都在現場，他並沒有發現雷納德身體有什麼問題，這位6屆全明星搖擺人全程參與訓練，「我向他們(籃協)表達了我真的希望他們給Kawhi更多時間。在我看來，他表現得很好。我知道他為了參加奧運所做的犧牲，因此這非常令人失望。」

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運籃球2024奧運男籃美國男籃雷納德快艇NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

纏鬥到最後階段！中華藍險勝美國3連勝　樂於分享球成贏球主因

纏鬥到最後階段！中華藍險勝美國3連勝　樂於分享球成贏球主因

全壘打大賽國歌演唱翻車！　美國網友傻眼：史上最糟

全壘打大賽國歌演唱翻車！　美國網友傻眼：史上最糟

前雷公洋投文雄之子林台加　選秀第8輪獲洋基青睞

前雷公洋投文雄之子林台加　選秀第8輪獲洋基青睞

奧運賽程突然「多1場」　李洋抒發心情：既來之則安之

奧運賽程突然「多1場」　李洋抒發心情：既來之則安之

中華藍黑白雙雄「商業互吹」！賀博期待交手「2K網友」莫巴耶

中華藍黑白雙雄「商業互吹」！賀博期待交手「2K網友」莫巴耶

大谷翔平給建議賀南德茲吊車尾晉級　全壘打大賽冠軍道奇第一人

大谷翔平給建議賀南德茲吊車尾晉級　全壘打大賽冠軍道奇第一人

喬帥看到家人就想哭！術後1個月差點奪冠　小蠻牛驚呼：超人

喬帥看到家人就想哭！術後1個月差點奪冠　小蠻牛驚呼：超人

杜蘭特賽前「應詹皇要求」砍三分　美國夢幻男籃6分險勝澳洲

杜蘭特賽前「應詹皇要求」砍三分　美國夢幻男籃6分險勝澳洲

中華桌球巴黎奧運傳承　林昀儒領銜出擊、莊智淵6度叩關五環殿堂

中華桌球巴黎奧運傳承　林昀儒領銜出擊、莊智淵6度叩關五環殿堂

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

熱門新聞

日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

纏鬥到最後階段！中華藍險勝美國3連勝　樂於分享球成贏球主因

全壘打大賽國歌演唱翻車！　美國網友傻眼：史上最糟

前雷公洋投文雄之子林台加　選秀第8輪獲洋基青睞

奧運賽程突然「多1場」　李洋抒發心情：既來之則安之

中華藍黑白雙雄「商業互吹」！賀博期待交手「2K網友」莫巴耶

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

2中華藍險勝美國3連勝　樂於分享球成贏球主因

3國歌演唱翻車！網友：史上最糟

4文雄之子林台加選秀獲洋基選中

5李洋抒發心情：既來之則安之

最新新聞

1德國世界盃冠軍名將退出國家隊

2林昀儒巴黎奧運男單第5種子

3阿隆索未來不排除再戰全壘打大賽

4衛少遠離洛城？　快艇尋求最有利安排

5富邦悍將簽下28歲3A洋投　譯名票選

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平美職200轟達陣　大聯盟日球員史上第1人

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

黃筱雯東奧摘銅一戰成名　花都再戰！專注比賽先不想逛街

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366