稱美國籃協單方面要雷納德退隊　快艇總裁失望：他身體沒問題

▲2屆FMVP雷納德無緣巴黎奧運。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

記者游郁香／綜合報導

美國籃協上周宣布2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)退隊，並在聲明中提到，這是籃協與快艇共同的決定，但快艇總裁法蘭克(Lawrence Frank)今(16)日受訪時澄清，這是籃協單方面的決定，「我對這個決定感到非常失望。Kawhi想打，我們也希望他能打。」他還透露就他觀察，自家球星身體沒有任何問題。

雷納德自2019年夏天轉戰快艇後，就屢次受到膝傷困擾，今年季末他又爆出右膝發炎，季後賽首輪勉強打了2場，球隊那2戰卻都輸，最終遭到獨行俠淘汰。雷納德2周前仍如期向美國隊報到，但美國籃協幾天後就宣布這位2屆FMVP將退出巴黎奧運，他的位置被衛冕軍塞爾提克後場大將懷特(Derrick White)頂替。

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▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

美國籃協在聲明中提到，雷納德退隊是籃協與快艇共同的決定，卻遭到快艇總裁法蘭克打臉，「這是(美國籃協)的決定。坦白說，我對這個決定感到非常失望。Kawhi想打，我們也希望他能打。」

現年33歲的雷納德從未打過奧運，錯過今年的巴黎奧運，他恐怕也失去登上五環殿堂的最後機會，4年後他就高齡37歲，加上他近年不斷受到傷勢困擾，很難想像他會出現在下一屆奧運名單上。

法蘭克表示，美國隊前2次練習時，他都在現場，他並沒有發現雷納德身體有什麼問題，這位6屆全明星搖擺人全程參與訓練，「我向他們(籃協)表達了我真的希望他們給Kawhi更多時間。在我看來，他表現得很好。我知道他為了參加奧運所做的犧牲，因此這非常令人失望。」

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）