「台灣蝶王」王冠閎巴黎奧運拚奪牌　混血女將韓安齊首闖五環舞台

▲「台灣蝶王」王冠閎。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎奧運，中華游泳代表隊共有王冠閎、韓安齊兩位好手分別在男子200公尺、女子200公尺混合式出賽。其中「台灣蝶王」王冠閎在上屆杭州亞運奪下銀牌殊榮，終結中華隊25年來在亞奧運賽場的獎牌荒後，本屆巴黎奧運更要揹負國人期待，希望能站上最終頒獎台奪牌。

上屆東京奧運就以19歲之齡參賽，王冠閎此次連續兩屆站上奧運五環殿堂，即便先前一度因爲錯過藥檢事件引發外界關注，但最終仍確認獲得本屆巴黎奧運參賽資格。

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在上屆東奧一舉突破200公尺蝶式的全國紀錄，王冠閎此次在花都巴黎能否再創佳績，將個人成績再次突破新高，將是奧運游泳賽場，國人最關注的焦點所在。

另外，台美混血女將韓安齊此次同樣取得巴黎奧運參賽門票，先前她在全國中正盃游泳錦標賽，一舉刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式的全國紀錄，也讓她成為中華隊女子泳將一顆冉冉上升新星。

巴黎奧運游泳重點日程

男子200公尺蝶式王冠閎

7月30日

17:00分組預賽

7月31日

02:41準決賽

8月1日

02:36決賽

女子200公尺混合式韓安齊

8月2日

17:00分組預賽

8月3日

03:34準決賽

8月4日

02:59決賽

▲台美混血的女子泳將韓安齊 。（圖／翻攝自韓安齊IG）