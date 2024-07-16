「台灣蝶王」王冠閎巴黎奧運拚奪牌　混血女將韓安齊首闖五環舞台

▲「台灣蝶王」王冠閎。（圖／資料照）
記者杜奕君／綜合報導
本屆巴黎奧運，中華游泳代表隊共有王冠閎、韓安齊兩位好手分別在男子200公尺、女子200公尺混合式出賽。其中「台灣蝶王」王冠閎在上屆杭州亞運奪下銀牌殊榮，終結中華隊25年來在亞奧運賽場的獎牌荒後，本屆巴黎奧運更要揹負國人期待，希望能站上最終頒獎台奪牌。
上屆東京奧運就以19歲之齡參賽，王冠閎此次連續兩屆站上奧運五環殿堂，即便先前一度因爲錯過藥檢事件引發外界關注，但最終仍確認獲得本屆巴黎奧運參賽資格。
在上屆東奧一舉突破200公尺蝶式的全國紀錄，王冠閎此次在花都巴黎能否再創佳績，將個人成績再次突破新高，將是奧運游泳賽場，國人最關注的焦點所在。
另外，台美混血女將韓安齊此次同樣取得巴黎奧運參賽門票，先前她在全國中正盃游泳錦標賽，一舉刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式的全國紀錄，也讓她成為中華隊女子泳將一顆冉冉上升新星。
巴黎奧運游泳重點日程
男子200公尺蝶式王冠閎
7月30日
17:00分組預賽
7月31日
02:41準決賽
8月1日
02:36決賽
女子200公尺混合式韓安齊
8月2日
17:00分組預賽
8月3日
03:34準決賽
8月4日
02:59決賽
▲台美混血的女子泳將韓安齊 。（圖／翻攝自韓安齊IG）
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