纏鬥到最後階段！中華藍險勝美國3連勝　樂於分享球成贏球主因

▲瓊斯盃中華藍打敗美國斬獲三連勝。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

第43屆威廉瓊斯盃男子組第三天壓軸，由中華藍隊交手美國上演「台美大戰」，此役雙方你來我往，直到第四節中後段仍不斷互換領先，原先落後的中華藍，靠著林秉聖、陳盈駿聯手為球隊逆轉，幫助中華藍終場以82比76擊退美國，收下瓊斯盃三連勝。

此役上半場雙方命中率都不佳，但是次節美國隊單節僅得9分，中華隊藉此帶著4分領先進入下半場，不過下半場美國手感回溫，再度要回領先，末節雙方展開拉鋸，中華藍藉由林秉聖、陳盈駿單節合得15分，第四節末段率隊翻盤，成功為中華藍延續瓊斯盃不敗戰績。

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中華藍主帥圖奇賽後指出，美國隊陣中都是一些天賦滿滿的球員，但因為球隊開局沒有展現出強悍、有氣勢的防守，所以打得比較艱難，而次節修正之後，就上演單節讓對方僅拿9分的表現。

圖奇強調，中華藍雖然身材矮小，但今天進攻籃板卻能比對手多抓4顆，肯定球員們的拚勁，而中華藍此戰三分命中率僅16.7%，對此圖奇指出，球隊今天很樂於分享球，因此能補上外線投不開在進攻端上的缺陷，也是贏球的主要原因。

▲瓊斯盃中華藍打敗美國斬獲三連勝，中華藍主控陳盈駿。（圖／籃協提供）

斬獲20分、6助攻，並在關鍵時率隊逆轉的主控陳盈駿表示，透過這三場比賽，教練團有慢慢找出球隊的缺點並不斷修正，希望球隊能在防守端更加把勁，不要讓對方如此輕易得分，也必須把握更多轉換快攻的機會。

