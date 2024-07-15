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大谷翔平明星賽挑戰兩大紀錄　首度有愛妻、愛犬作陪

▲▼大谷翔平出發參加明星賽 。（圖／道奇官方X）

▲▼大谷翔平（下圖右）出發參加明星賽 。（圖／道奇官方X）

▲▼大谷翔平出發參加明星賽 。（圖／道奇官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平結束前半季大聯盟賽事後，將在16日（台灣時間）明星賽亮相，道奇IG貼出球星穿著全身黑的私服搭機赴會的照片。

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今年大聯盟明星賽將在遊騎兵主場開打，大谷翔平獲選為國聯明星隊指定打擊，這也是他婚後首次參加明星賽。日前被問及妻子田中真美子是否作陪時，大谷翔平回應，「目前規劃是她會一起去，要看當天狀況。」他也進一步透露，愛犬Decoy可能同行。

日媒《日刊體育》專欄作家福島良一撰文指出，這是遊騎兵繼1995年後第二次舉辦盛會。當時野茂英雄以新人身份擔任先發投手，主投2局無失分。而這次大谷翔平將是第4次參加，小熊隊的今永昇太則是新人年首次參加，兩人將成為日本球迷關注的焦點。

若大谷翔平以第一棒先發，有望挑戰首打席全壘打。明星賽史上曾有6次首打席開轟的紀錄，最近一次是2015年天使隊的麥克·楚特（Mike Trout）。大谷翔平去年在該球場6月12日至15日的系列賽中，曾轟出4發全壘打，其中14日更敲出擊球初速達到187公里的反方向全壘打，創下史上最快紀錄。

大谷翔平過去參加過3屆明星賽，打擊成績累計1安打、1保送。福島良一提到，鈴木一朗在2007年明星賽跑出史上首支場內全壘打，並獲選該年明星賽MVP，成為唯一獲此殊榮的日本人。他期待大谷翔平能開轟，成為日本人第二位明星賽MVP。

關鍵字： 大谷翔平明星賽大聯盟遊騎兵MVP

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