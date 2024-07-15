近6年有打溫網必奪冠！　謝淑薇謙虛謝波蘭搭檔：帶我回中央球場

Su-Wei Hsieh and Jan Zielinski drop the 2024 re-mix!



The reigning Australian Open mixed doubles champions claim their second Grand Slam title of season, defeating Mexican duo Giuliana Olmos and Santiago Gonzalez 6-4, 6-2



And that is the last match of #Wimbledon 2024 pic.twitter.com/iPzEPGg3aw — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)今年才合拍，就接連奪下澳網、溫網混雙冠軍，謝淑薇拿下個人第9座大滿貫冠軍後，特別感謝傑林斯基帶她回中央球場，感受觀眾的加油聲。值得一提的是，自2019年以來，謝淑薇只要有打溫網就必奪冠。

謝淑薇今(15)日凌晨與傑林斯基以6比4、6比2直落2拍下溫網混雙冠軍，這是兩人今年搭檔以來的第2座大滿貫金盃。謝淑薇今年在女雙賽事衛冕失利，她大嘆可惜，「其實我心中想著，昨天女雙決賽就可以回來這裡，很可惜我沒辦到。」她特別感謝傑林斯基幫她彌補遺憾，帶她回中央球場，感受美好的決賽氛圍與觀眾的加油聲。

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▲謝淑薇與傑林斯基喜迎今年第2座大滿貫混雙冠軍。（圖／翻攝自Facebook／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

兩人年初奪下澳網混雙冠軍後，傑林斯基曾感謝謝淑薇幫他突破波蘭選手在混雙決賽的魔咒，在傑林斯基之前，前4位挺進澳網決賽的同鄉都失利。這次兩人再拍下溫網金盃，傑林斯基依舊歸功老經驗的謝淑薇，對自己第3度打進溫布頓決賽，他直呼難以置信，能捧起溫網冠軍更是不可思議。

Since 2019, Su-Wei Hsieh has won a #wimbledon title every year she played the event!



2019 – Doubles

2020 – Covid (no Wimby)

2021 – Doubles

2022 – DNP

2023 – Doubles

2024 – Mixed — Alex | Tennis (@Alex_Boroch) July 14, 2024

這是謝淑薇生涯第5座溫網冠軍，自2019年以來，她只要有打溫網就必奪冠，2019年贏得女雙冠軍，2020年溫網因新冠疫情停辦，2021年奪下女雙冠軍，2022年她沒參賽，2023年拿下女雙冠軍，2024年得到混雙冠軍。

自去年4月回歸賽場以來，謝淑薇15個月內連拿5座大滿貫金盃，還是跟4個不同搭檔締造如此的榮耀紀錄，38歲的她再創生涯巔峰，也擦亮「百搭天后」的美名。她今日賽後貼出與傑林斯基指著歷屆溫網混雙冠軍得主名單的照片，開心寫下，「你們的2024溫布頓混雙冠軍。」

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）