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近6年有打溫網必奪冠！　謝淑薇謙虛謝波蘭搭檔：帶我回中央球場

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)今年才合拍，就接連奪下澳網、溫網混雙冠軍，謝淑薇拿下個人第9座大滿貫冠軍後，特別感謝傑林斯基帶她回中央球場，感受觀眾的加油聲。值得一提的是，自2019年以來，謝淑薇只要有打溫網就必奪冠。

謝淑薇今(15)日凌晨與傑林斯基以6比4、6比2直落2拍下溫網混雙冠軍，這是兩人今年搭檔以來的第2座大滿貫金盃。謝淑薇今年在女雙賽事衛冕失利，她大嘆可惜，「其實我心中想著，昨天女雙決賽就可以回來這裡，很可惜我沒辦到。」她特別感謝傑林斯基幫她彌補遺憾，帶她回中央球場，感受美好的決賽氛圍與觀眾的加油聲。

▲▼台灣網壇一姐謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基喜迎今年第2座大滿貫混雙冠軍。（圖／翻攝自Facebook／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

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▲謝淑薇與傑林斯基喜迎今年第2座大滿貫混雙冠軍。（圖／翻攝自Facebook／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

兩人年初奪下澳網混雙冠軍後，傑林斯基曾感謝謝淑薇幫他突破波蘭選手在混雙決賽的魔咒，在傑林斯基之前，前4位挺進澳網決賽的同鄉都失利。這次兩人再拍下溫網金盃，傑林斯基依舊歸功老經驗的謝淑薇，對自己第3度打進溫布頓決賽，他直呼難以置信，能捧起溫網冠軍更是不可思議。

這是謝淑薇生涯第5座溫網冠軍，自2019年以來，她只要有打溫網就必奪冠，2019年贏得女雙冠軍，2020年溫網因新冠疫情停辦，2021年奪下女雙冠軍，2022年她沒參賽，2023年拿下女雙冠軍，2024年得到混雙冠軍。

自去年4月回歸賽場以來，謝淑薇15個月內連拿5座大滿貫金盃，還是跟4個不同搭檔締造如此的榮耀紀錄，38歲的她再創生涯巔峰，也擦亮「百搭天后」的美名。她今日賽後貼出與傑林斯基指著歷屆溫網混雙冠軍得主名單的照片，開心寫下，「你們的2024溫布頓混雙冠軍。」

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 謝淑薇網球溫網傑林斯基

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