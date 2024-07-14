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中華藍大勝歐洲勁旅烏克蘭　迫使對方21失誤主帥滿意

▲瓊斯盃中華藍擊敗烏克蘭，主帥圖奇、馬建豪、林秉聖。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華藍擊敗烏克蘭，「賀家兄弟」賀丹、賀博。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

中華藍於第43屆威廉瓊斯盃男子組第二天交手烏克蘭，面對12號才抵達台灣，時差、狀況還沒到最佳狀況的的烏克蘭，中華藍開賽仍慢熱，次節藉由馬建豪單節3記三分彈獨攬11分才拉開比數，並在下半場將領先完全擴大，終場中華藍以83比58大勝，收穫二連勝。

此役中華藍全隊12位球員都至少有10分鐘的上場時間，馬建豪全場17分為全隊最高，混血「賀家兄弟」賀丹、賀博分別有11分、12分，而前役只拿6分的「新台灣人」高柏鎧，今天則有12分、3籃板的表現。

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▲瓊斯盃中華藍擊敗烏克蘭，主帥圖奇、馬建豪、林秉聖。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華藍擊敗烏克蘭，主帥圖奇。（圖／籃協提供）

中華藍總教練圖奇指出，烏克蘭是一支非常強勁的歐洲隊伍，今天贏球不能說是理所當然，只能說球隊有針對對方的陣容、體系做功課，也有好好執行自己的策略。

他同時點出，因為烏克蘭隊的身材較高大，所以常常把場上節奏拖慢，所以他不斷提醒球員們，節奏不能慢下來，而因為身材關係，今天中華藍的籃板比烏克蘭少了16顆，但全場迫使烏克蘭發生21次失誤，圖奇教練認為這讓他非常滿意。

烏克蘭主帥斯捷潘諾夫斯基(Vitaly Stepanovsky)則指出，這支烏克蘭球隊陣中有許多年輕球員都是第一次加入這支隊伍，相信這次盃賽會給他們帶來很棒的經驗，由於國家目前正經歷戰亂，捷潘諾夫斯基透露他們都在拉脫維亞練球，盡量遠離危險的烏克邊境，而這次的隊員有很多是從各國聯賽徵召回來，他認為烏克蘭的籃球不會因為戰爭而改變，也希望能盡他們全力改善、進步。
 

關鍵字： 中華藍瓊斯盃烏克蘭

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