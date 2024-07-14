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「柔道男神」楊勇緯巴黎爭金！「柔道女王」盼摔出自己的比賽

▲巴黎奧運柔道楊勇緯 。（圖／記者邱顯燁攝）

▲巴黎奧運「柔道男神」楊勇緯。（圖／記者邱顯燁攝）

記者簡名杉／綜合報導

「柔道男神」楊勇緯於東京奧運斬獲銀牌，一摔成名，今年他以積分世界第一、同時為大會第一種子之姿再度叩關五環殿堂，對於本屆奧運的期許，他直言，「不只想奪牌，更是要拿金牌！」而三度將踏上奧運舞台的「柔道女王」連珍羚，則期許自己以平常心應戰，「摔出自己的柔道！」

今年的巴黎奧運，中華代表隊共有3位選手攜手出征，除了「柔道男神」楊勇緯、「柔道女王」連珍羚之外，女子柔道好手林真豪也將再度踏上奧運殿堂，她與楊勇緯都是第二次挑戰奧運，而連珍羚則是唯一一位「三屆元老」，不過連珍羚的奧運最佳成績是里約奧運的第5名、林真豪在上屆東京奧運則以第7名作收，生涯第一面奧運獎牌都尚未到手。

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▲「柔道女王」連珍羚專訪。（圖／莊喬迪攝）

▲「柔道女王」連珍羚。（圖／莊喬迪攝）

在東京奧運奪銀，成為史上第一位在奧運會柔道項目拿下獎牌的楊勇緯，對於人生的第二屆奧運，「當然會想要拿獎牌，但是不只是獎牌，想要拿金牌！」除了希望拿牌之外，他也期盼用自身影響力再多推廣柔道。

▲巴黎奧運柔道林真豪 。（圖／記者邱顯燁攝）

▲巴黎奧運柔道好手林真豪。（圖／記者邱顯燁攝）

第三度征戰奧運的「柔道女王」連珍羚，強調自己希望從備戰開始，就好好享受這個得來不易的機會，希望能「摔出自己的柔道」！而林真豪則希望能突破自己的心魔，克服緊張、打敗最大的假想敵「自己」，展現出最好的表現。


巴黎奧運田徑重要日程
7月27日起 柔道男子60公斤級 楊勇緯
7月27日起 柔道女子48公斤級 林真豪
7月29日起 柔道女子57公斤級 連珍羚
 

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運2024奧運柔道楊勇緯連珍羚林真豪

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