中華白斬阿聯摘首勝　主帥滿意「球員展現出接班的精神」

▲中華白擊敗阿聯摘首勝，莫巴耶砍全隊最高21分。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

第43屆威廉瓊斯盃男子組第二天賽程，昨(13)日爆冷不敵馬來西亞的中華白，今天拿阿聯祭旗，靠著莫巴耶全場21分、吳志鍇斬獲4記三分彈囊括16分，加上第四節只讓阿聯拿9分，終場中華白以89比59大勝，收下本屆瓊斯盃首勝。

此役上半場兩隊互有往來，雖然中華白能取得領先優勢，但始終沒辦法拉開比數，然而到了下半場中華白開始加溫，吳志鍇、莫巴耶單節合得15分，率隊打出26比12攻勢將領先拉開，末節中華白更是只讓阿聯拿9分，穩穩把勝利收入囊中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華白擊敗阿聯摘首勝，吳志鍇。（圖／籃協提供）

中華白主帥桑茂森賽後指出，比賽前就有提醒球員要展現出「接班的精神」，也要求他們在球場上球場下都要展現出態度，很開心今天能看到球員們展現出應有的氣勢跟態度。

桑茂森也點出，能選進國家隊的選手，相信他們的能力不會是大問題，但希望球員們的心理素質要跟上，這次的盃賽選進16位球員，球員跟教練團也需要學習，如何在陣容改變的情況下磨合自己的默契，期盼每天都有不同的選手能跳出來。

砍進4記三分斬獲全隊次高16分的政治大學前鋒吳志鍇則表示，很感謝隊友相信他，把機會製造給他，而他也很開心能把握住自己的出手機會，希望之後剩下的6場比賽能夠把感覺延續下去。

▲中華白擊敗阿聯摘首勝，吳志鍇。（圖／籃協提供）

中華白學長藍少甫本場比賽有7分、8籃板、2助攻表現，他提到球隊的學長學弟們在歷經昨天的失利之後，有開始找到感覺慢慢步上軌道，相信全隊會越來越好。