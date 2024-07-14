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高國麟關鍵安打助悍將止敗　張奕初登板拿下生涯首勝

▲▼富邦悍將張奕。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將張奕。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將14日在新莊主場迎戰統一獅，高國麟適時安打先馳得點，張奕初登板被敲3安打，導致比數被扳平，7局下高國麟掃長打領軍超前1分，張奕在隊友火力反撲下，拿下生涯首勝，也幫助悍將中止3連敗。

悍將4局下由范國宸出擊，突破古林睿煬掃出安打並利用短打推進到二壘，張進德安打推進形成一、三壘有跑者，申皓瑋敲三壘滾地球，范國宸遭夾殺，申皓瑋靠野手選擇上壘。高國麟掃出穿越二、游防線安打帶有1打點，悍將終結連14局無得分，此戰先馳得點取得1比0領先。

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張奕7局上初登板，立即被陳聖平敲出長打，陳重羽、林佳緯也掃安打扳平比數。悍將7局下滿上反攻，高國麟掃二壘安打開路，利用短打推進，王正棠敲二壘滾地球，獅隊守備發生失誤，悍將攻下超前分，張育成選到保送，范國宸掃安打再下一城。

曾峻岳8局上兩出局後，接連遭到安打狙擊形成滿壘，最後讓陳重羽敲右外野飛球化解危機，9局上再由富藍戈關門。

悍將先發投手黃保羅主投5局無失分退場，王尉永中繼1局無失分，張奕用了13球中繼被敲3安打失1分，拿下勝投，曾峻岳、富藍戈無失分。

悍將全場8安打，高國麟兩安打都很關鍵，貢獻1打點，獲頒MVP。張育成前三打席對決古林睿煬備受矚目，敲出1安打、1飛球，另選到1保送，面對牛棚投手再選保送，單場2保送上壘。

▲高國麟。（圖／富邦悍將提供）

▲高國麟。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球富邦悍將張奕高國麟MVP

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