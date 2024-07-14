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飆三振後「敬禮」勝騎士賽前主動致意　張育成：開心比賽有火花

▲▼勝騎士賽前主動向張育成致意。（圖／富邦悍將提供）

▲勝騎士賽前主動向張育成致意。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

中職「三冠王」勝騎士前一戰三振悍將「狀元郎」張育成後，對著自家休息室比了張育成招牌「敬禮」手勢引發熱議，14日賽前勝騎士主動向張育成致意，並表達尊重之意，張育成也大方回應，「比賽本來就有火花，在球場上就是硬碰硬。」

勝騎士在前一戰壓制張育成3個打席，3局下在壘上有跑者時，用7球壓制張育成，讓他揮棒落空三振，隨後對著統一獅休息室比出敬禮手勢，賽後勝騎士對媒體提問手勢沒有多做回應，14日賽前親自向張育成致意。

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張育成透露，「很好啊！他也有跟進是不錯的方式，勝騎士主動找我，說他做那個手勢是出於對我的尊重，那就沒問題。比賽本來就有火花，很開心比賽有這樣的火花，在球場上不能當朋友，到了球場就是硬碰硬輸贏，他有這動作，很開心耶！」

有趣的是，勝騎士曾透露在小聯盟對決過張育成，悍將牛棚火球男富藍戈也說對決過，張育成笑言，「對過太多人了，都不記得。」對於目前兩戰表現，他坦言，「跟練習差不多，今天守游擊也是從小就熟悉的位置，平常心就好，自認不是指定打擊類型的球員，反而會想在球場上跳來跳去。」

連兩戰交手統一獅實力堅強的洋投陣，張育成認為，布雷克還是比較強一點。至於此戰將交手的本土年輕強投古林睿煬，張育成也很期待對決，「等下會開會再擬定策略，聽說直球很『衝』。」

關鍵字： 棒球張育成勝騎士硬碰硬敬禮

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