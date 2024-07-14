大谷翔平200轟成首位日籍選手！　還創下2項紀錄

Career home run No. 200 for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/BZkysL2PAO — MLB (@MLB) July 13, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今（14日）在對陣老虎的比賽中，擊出本季第29支全壘打，大聯盟生涯累積200支全壘打，也成為首位日籍球員第一人，除了這個之外，本場還創下2項紀錄。

根據日媒《Full Count》引用《Baseball Reference》數據指出，大谷是首位在大聯盟擔任「先發打者」的前800場比賽中，達成200轟、500分打點和100次盜壘的球員，他在第794場先發完成這一項里程碑，這項紀錄可是連生涯累計762轟、1996個打點和514次盜壘的全壘打王邦茲（Barry Bonds）都沒辦法達成的紀錄。

此外，據《Dodger Insider》指出，大谷在首打席擊出的三壘安打，讓他追平了1954年名人堂球星史耐德（Duke Snider）創下的55支長打的球團紀錄，並在第5局敲出全壘打，以56支長打成為道奇隊史在明星賽前敲出最多長打的打者。大谷也有望追平道奇隊史在明星賽前的全壘打紀錄，目前紀錄為貝林傑（Cody Bellinger）的30轟。

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本場大谷達成大聯盟生涯第200轟，有望在今年打破由韓籍球星秋信守所保持的218轟亞洲球員紀錄。

▲大谷翔平生涯200轟。（圖／達志影像／美聯社）