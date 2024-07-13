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高宇杰本周第2轟！艾士特7局無失分　兄弟11比0重擊味全

▲▼中信兄弟艾士特。（圖／中信兄弟提供）

▲▼中信兄弟艾士特。（圖／中信兄弟提供）

▲▼中信兄弟艾士特。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟13日主場迎戰味全龍，兄弟全場19支安打重擊，高宇杰單周第2轟出爐，率隊以11比0大勝味全龍。

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中信兄弟先發投手艾士特1局上挨2安打，守住失分危機後，1局下馬上把握機會，兩出局後許基宏從味全龍先發投手伍鐸手中敲安打開路，陳俊秀、曾頌恩連續安打先馳得點。兄弟4局下攻勢再起，張志豪、江坤宇、岳東華連線狙擊對手，追加2分。

兄弟打線5局下再度突破伍鐸，岳政華、許基宏、陳俊秀敲出安打，拉開至5比0。6局下味全龍換投，陳禹勳接替，江坤宇安打再開啟攻勢，高宇杰適時二壘安打追加1分。

兄弟打線7局下面對味全龍第三任投手吳君奕，由陳俊秀、曾頌恩掃安打，詹子賢選到保送形成滿壘，江坤宇、岳東華高飛犧牲打各貢獻1打點，高宇杰兩分彈持續重擊味全。8局下王政順、宋晟睿安打，利用詹子賢游擊滾地球又追加1分，最終就以11比0大勝。

兄弟全場19支安打，許基宏3安打猛打賞貢獻1打點、2得分，高宇杰繼10日本季首轟出爐後，此戰再度開轟，單場2安打都長打，貢獻3打點1得分。先發洋投艾士特獲得充足火力支援，主投7局，被敲5安打，奪5次三振，無失分，拿下第7勝，超越去年成為生涯最多。
 

關鍵字： 中職中信兄弟味全龍

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