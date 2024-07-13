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男女各3席滿額參賽！中華射箭隊力拚連3屆奧運奪牌

▲▼戴宇軒(左起)、林子翔、湯智鈞、雷千瑩、邱意晴、李彩綺出席中華射箭代表隊記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲射箭男、女團戴宇軒(左起)、林子翔、湯智鈞，雷千瑩、邱意晴、李彩綺出征巴黎奧運。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／綜合報導

中華反曲弓射箭隊於本屆巴黎奧運包含男團、女團都各搶下3席滿額參賽資格，男團由湯智鈞、戴宇軒與林子翔組成，女團則以「雷母」雷千瑩為首，帶領邱意晴、李彩綺兩位小將，目前中華射箭隊已經連兩屆奧運取得獎牌紀錄，今年將力拚連三屆奧運站上頒獎台。

2016年里約奧運由雷千瑩、林詩嘉、譚雅婷攜手拿下女團銅牌，上屆東京奧運則靠著鄧宇成、湯智鈞、魏均珩聯手奪下男團銀牌，而本季賽事僅剩有雷千瑩、湯智鈞再度出征，其他包含戴宇軒、林子翔、邱意晴、李彩綺都是首次參加奧運。

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6月中於土耳其展開的巴黎奧運射箭資格賽，中華射箭隊大放異彩，包含男團、女團都射進前三名佳績，也都為中華射箭代表隊取得滿額的3席奧運參賽資格，本屆奧運除了男、女個人賽、混合團體賽之外，中華隊也成功取得男團、女團的參賽資格。

曾在東京奧運擔任「陪練」靶子隊的林子翔、戴宇軒，3年後如願披上國家隊戰袍，兩人都感覺很興奮，也希望透過國訓中心的模擬賽模擬奧運的高台感覺，而唯一有奧運經驗的「湯包」湯智鈞除了希望大家能趕快習慣高台的感覺，同時常擔任團體賽第1棒的他也強調，通常第1支箭都是最重要的，所以自己射完箭之後，就會馬上提醒隊友哪些地方需要注意。

巴黎奧運田徑重要日程
7月25日起 男子個人、團體射箭 湯智鈞、戴宇軒、林子翔
7月25日起 女子個人、團體射箭 邱意晴、李彩綺、雷千瑩

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運2024奧運射箭

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