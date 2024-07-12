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餅總巧妙安排對決張育成　潘威倫：還好沒被敲全壘打

▲▼ 中職統一VS富邦-潘威倫。（圖／記者黃克翔攝）
▲潘威倫。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅12日13比1打敗富邦悍將，今年季後即將引退的獅隊投手潘威倫首度交手富邦張育成，賽後潘威倫笑說，「還好沒被他敲全壘打。」

今天第9局潘威倫對決張育成，統一總教練林岳平表示，「剛好，今天本來就有安排潘威倫投球，張育成看起來還不是完全節奏上百分之百，不管是什麼原因，但第4次打擊只要到熱區，就會有長打。」

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獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發6局用了85球，56個好球，被擊出2支安打，投出5次三振，2次四壞球，無失分，拿到本季第6勝。

沒讓布雷克續投第7局，林岳平表示，「今天比較悶熱，打得比較冗長，當時比分是可以提早下來的，所以不要過度，如果再投第7局，可能會超過100球。」

首次遭遇張育成，潘威倫表示，「平常都是透過電視看到張育成，很開心有機會跟他對決，是一種蠻興奮的感覺，場邊看他在打，整體揮棒爆發力與軌跡，就是一個力量很好的打者，選球能力也不錯，不會投得太閃，就是盡量對決，還好沒被他敲全壘打，很謝謝球迷，我在富邦主場聽到加油聲，蠻感謝。」

此外，潘威倫認為，「張育成跑壘速度很快，也都很積極，選手會互相鼓勵，看到他的精神，對選手來說也是種激勵。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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