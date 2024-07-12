張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打



▲張育成。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅12日13比1打敗富邦悍將，富邦悍將季中選秀狀元張育成一軍首戰，第9局下從獅隊潘威倫手中敲出中華職棒首安，賽後張育成表示，「覺得蠻幸福。」

今天張育成前3打數沒有表現，直到第9局從潘威倫手中敲出二壘安打，談到今天整體表現，張育成表示，「從第一個打席到最後一個打席都是在微調，第9局那次打擊有調整到我想要的位置，剛好掌握到那顆球，今天結果是好的，整體內容還OK，自己知道哪裡該進步，這是今天最想要的。」

第9局上場打擊前向潘威倫致意，張育成表示，「畢竟他是大前輩，而我是新人，這應該是小老弟該做的事情，應該有的尊敬與尊重，我也蠻幸運可以對到他，中華職棒首安從他手上擊出，自己覺得蠻幸福的。」

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今天在破萬球迷面前迎接首戰，張育成坦言，「說真的，比去年世界棒球經典賽緊張多了，前三個打席覺得很悶，很感謝隊友一直鼓勵我，讓我在最後一個打席擊出安打，其實一直都很緊繃，真的還差蠻多的，還要再努力，還要再學習。」

張育成透露，「前一次實戰是一個月前，是在佛羅里達打隊內的比賽，很感謝球迷，今天從頭看到尾，也看到我擊出首安，感謝他們不離不棄為我加油，感受到台灣球迷真的很溫馨。」

今天天氣十分炎熱，張育成表示，「今天身體狀況是好的，但還是要喝更多水，很開心回到台灣打球，很感謝球迷這麼支持我和富邦悍將，希望之後球賽都能這麼多人，我們會越來越好，往好的方向發展。」

至於是不是有留下首安紀念球，張育成表示，「我是沒有特別喜歡收藏，平常只有收藏鞋子而已，首安球應該會留給球隊。」

本場遭遇獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）3打數沒有安打，張育成表示，「今天第一個打席打第一球，剛好是我喜歡的位置，有一點切到，很可惜，今天布雷克的指叉球，到第3次打擊終於看到，在國外沒有看過沒有這麼大的指叉球，主要是掉下來的幅度，比以前在美國職棒遇到千賀滉大的指叉球還要難打，比較沒有看得那麼清楚，之後還要再觀察。」