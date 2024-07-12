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張育成「季中加入比較吃虧」　胡金龍：薪資高壓力更大

▲統一獅隊胡金龍。（圖／統一球團提供）
▲胡金龍。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將今年季中選秀狀元張育成今天在新莊主場一軍首戰，面對統一7-ELEVEn獅，曾經上過大聯盟的統一7-ELEVEn獅40歲胡金龍表示，「季中加入比較吃虧。」

28歲張育成這幾年在美職留下多項台灣球員紀錄，包括出賽數235場、650個打席、121支安打、24支二壘打、4支三壘打、20支全壘打、得到72分、79分打點、5次盜壘成功、43次保送，都是台灣球員排名第一，昨天富邦幫張育成舉辦加盟記者會，今天將在新莊主場獻出中職首秀。

談起張育成，胡金龍透露，「2012年我在克里夫蘭印第人隊效力，春訓有碰過他，印象是打擊很有力量，這幾年都有關注他在大聯盟出賽，真的進步很多，很厲害，能在大聯盟環境生存，確實競爭很強，無形中各方面都會進步，可以把強度拉更高。」

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胡金龍認為，「張育成回到中職，應該跟陳金鋒當年回台差不多，一定會帶動中職票房，畢竟成績也不錯，而且28歲才剛要起飛，包含揮棒力量的釋放，都很值得欣賞。」

張育成與富邦悍將簽下3.5年合約，總值9250萬，胡金龍坦言，「跟過去比較起來，現在薪資更高，但壓力會更大，外界會用放大鏡去看，領高薪相對就要反映成績上，記得當年我回到台灣打球，感覺球迷應援聲真的很大，剛回來的時候還有點不習慣，不像國外打球很安靜。」

胡金龍表示，「我是2013年加入中職，有經過春訓磨合，反觀張育成是季中加入，會比較吃虧，因為馬上就要有成績，同時天氣也是因素，確實台灣比較悶熱，不過習慣了就好，職棒是馬拉松，照理說要配速，但對他來說馬上就要衝刺，不能用調整的心態，否則結果如果不好就會被放大。」

此外，胡金龍坦言，「張育成在國外這幾年，一定會有成長，但中職一直慢慢在進步，無論是投手、力量、觀念，甚至洋將都越來越好，也不輸韓國，記得去年透過轉播看到張育成在經典賽表現，揮棒初速真的不一樣，力量不輸外國人，其實他也是經過後天努力，就像江少慶以前在美國，一開始身材是瘦瘦的，不只是技術，身體力量技術也很重要，能走到大聯盟，一定有他努力的地方。」

▲▼ 張育成加盟富邦悍將中職首戰-張育成。（圖／記者黃克翔攝）
▲張育成。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅胡金龍富邦悍將張育成

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