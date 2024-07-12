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蘇奕晉加盟台北戰神！昔明道雙槍重聚　許皓程：不可多得的4號位

▲▼蘇奕晉加盟台北戰神，明道雙槍再組「戰神雙槍」 。（圖／台北戰神提供）

▲蘇奕晉加盟台北戰神，明道雙槍再組「戰神雙槍」 。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今(12日)宣布蘇奕晉加盟台北台新戰神，現年30歲的前鋒蘇奕晉，畢業於明道大學，大學時期與黃聰翰共組「明道雙槍」，奪下103學年度UBA男籃冠軍，蘇奕晉更獲選冠軍賽MVP，如今兩人在戰神重聚，代理總教練許皓程期待他們複製當年的冠軍經驗。

身高196公分的蘇奕晉，職業生涯自2016年SBL金門酒廠開始，先後征戰SBL九太科技、T1台中太陽、台鋼獵鷹，在SBL第15季獲得年度進步獎肯定，並入選SBL第17季年度第一隊。代理總教練許皓程笑稱，「我從2017年世大運看著他長大的。」

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許皓程認為蘇奕晉無論外線投射、策應與內線防守都非常優異，「是不可多得的本土4號戰力。」他也希望「大頭」能傳承經驗，帶領年輕人並分享經驗給中生代，讓戰神能更加進步，比去年表現更好。

蘇奕晉謙虛回應，「感謝呆哥的肯定與球隊的看重，很開心能加入台新這個大家庭。」對於新賽季的目標，他以團隊勝利為優先，「全力以赴幫助戰神，完成未拿下的冠軍。」

近期明顯身形瘦了一圈的蘇奕晉，也分享了減重原因，「年紀到了代謝開始變慢，需要注重飲食，增加額外訓練提升代謝，減輕身體負擔。」代理總教練許皓程聽到後打趣說，「伙食費本來在澎澎(陳冠全)加入變成兩倍，現在大頭在飲食控制，可以平衡一下了。」

下周一即將加入戰神季前訓練的蘇奕晉，對於新環境並不陌生，隊中有許多過去的隊友，包含陳文宏、陳冠全、黃聰翰、丁聖儒等。得知昔日在明道的搭檔「大頭」即將加入，黃聰翰興奮地說，「我們深知畢業後要再同隊非常難，所以真的非常開心，期待展現明道雙槍默契，一起幫戰神拿下冠軍。」

蘇奕晉也表示，「職業場上能同隊很不容易，很開心能在台新跟小台再度聯手。」代理總教練許皓程期許戰神雙槍一內一外的攻擊火力，能複製當年的冠軍經驗。

近期接連補強兩位戰力，台新育樂總經理林祐廷分享未來團隊佈局，「將透過選秀補強戰力，洋將則以鞏固禁區為主要考量，打造更加完整的團隊，迎戰新賽季。」 

關鍵字： 台北台新戰神蘇奕晉TPBL黃聰翰

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