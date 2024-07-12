詹皇「下重手」幫柯瑞製造空檔　兩人開心發文回味「空中接力」

記者游郁香／綜合報導

NBA兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)今夏夢幻聯手，帶領美國奧運男籃挑戰5連霸，兩人在昨(11)日對加拿大的熱身賽攜手上演「空中接力」，讓球迷嗨翻，他們賽後不約而同在IG上回味這次精彩的搭配，有球迷打趣表示，「詹皇一生都在等待這個時刻。」

▲柯瑞與詹姆斯在美國隊聯手。（圖／VCG）

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各擁有4枚冠軍戒的詹姆斯與柯瑞，曾連4年在總冠軍賽交鋒，成了彼此最大的敵人，不過自詹皇2018年夏天離開東區轉戰湖人後，這種敵對關係迅速煙消雲散，詹皇甚至在2022年受訪時點名柯瑞是自己「最想合作」的球員，這個願望在今夏成真，兩人將攜手征戰巴黎奧運，以隊友身分爭奪奧運金牌。

美國隊昨日與加拿大進行熱身賽，詹姆斯對「惡棍」布魯克斯(Dillon Brooks)「下重手」，只為讓柯瑞得到出手三分的空檔，身為NBA歷史三分球王的柯瑞也沒有讓人失望，穩穩砍進外線。

LeBron James laying NFL-like blocks on Dillon Brooks to get Stephen Curry open for three



LeBron vs. ‘Dillon the Villain’ pic.twitter.com/qaQoDLQxcP — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 11, 2024

更讓球迷驚喜的是，詹姆斯與柯瑞的小組搭配，詹姆斯過半場後先把球傳給柯瑞，柯瑞殺到籃下輕輕一拋，詹皇跟進後把球塞進籃框，兩人聯手完成「空中接力」暴扣。美國隊終場以86比72大勝，賽後詹皇受訪時，柯瑞在一旁興奮地跳來跳去，能當彼此的隊友，兩人開心到不行。

Did we just become best friends?!



pic.twitter.com/B7o0ZISNB0 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) July 11, 2024

賽後詹姆斯在個人IG貼出「空中接力」的照片，向球迷宣示大家期待已久的天王組合來了，隨後柯瑞也發了一則類似的貼文，「7月的籃球！真是讓人愛不釋手……這個角度看詹姆斯的空中接力更棒了！」詹皇很快就按了愛心並留言向柯瑞致敬。

▲柯瑞與詹姆斯聯手空中接力暴扣。（圖／VCG）

不少球迷都敲碗兩人應該在職業賽場也當隊友，還有人提到這兩位天王都是「阿克倫」的孩子，柯瑞幾年前受訪時曾提到，他和詹皇是在位於阿克倫的同一間醫院誕生。

柯瑞之所以會在阿克倫出生，是因為爸爸老柯瑞(Dell Curry)在1987-88賽季改披騎士戰袍，他在賽季末誕生(3月14日)，但1個多月後，老柯瑞就轉戰當時新成軍的夏洛特黃蜂，因此「咖哩」是在夏洛特長大。