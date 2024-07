詹皇「下重手」幫柯瑞製造空檔　兩人開心發文回味「空中接力」

記者游郁香/綜合報導

NBA兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)今夏夢幻聯手,帶領美國奧運男籃挑戰5連霸,兩人在昨(11)日對加拿大的熱身賽攜手上演「空中接力」,讓球迷嗨翻,他們賽後不約而同在IG上回味這次精彩的搭配,有球迷打趣表示,「詹皇一生都在等待這個時刻。」

▲柯瑞與詹姆斯在美國隊聯手。(圖/VCG)

各擁有4枚冠軍戒的詹姆斯與柯瑞,曾連4年在總冠軍賽交鋒,成了彼此最大的敵人,不過自詹皇2018年夏天離開東區轉戰湖人後,這種敵對關係迅速煙消雲散,詹皇甚至在2022年受訪時點名柯瑞是自己「最想合作」的球員,這個願望在今夏成真,兩人將攜手征戰巴黎奧運,以隊友身分爭奪奧運金牌。

美國隊昨日與加拿大進行熱身賽,詹姆斯對「惡棍」布魯克斯(Dillon Brooks)「下重手」,只為讓柯瑞得到出手三分的空檔,身為NBA歷史三分球王的柯瑞也沒有讓人失望,穩穩砍進外線。

LeBron James laying NFL-like blocks on Dillon Brooks to get Stephen Curry open for three



LeBron vs. ‘Dillon the Villain’ pic.twitter.com/qaQoDLQxcP