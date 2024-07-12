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今年賽季大豐收囊括2大獎！曾柏喻收穫攻城獅3年續約

▲攻城獅正式續約「年度第六人」曾柏喻。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅正式續約「年度第六人」曾柏喻。（圖／攻城獅提供）

記者簡名杉／綜合報導

新竹御頂攻城獅球團今宣佈與曾柏喻續約三年，張樹人總經理表示，「柏喻在攻城獅的這兩年的進步有目共睹，能夠幫助團隊控制場上節奏，並適時透過切入撕裂防守。更重要的是，他平時展現出自律且積極的訓練態度，獲得所有教練團的讚賞，期許他能繼續保持競爭力，成為更具威脅性的攻擊型後衛。」

攻城獅於第二屆PLG新人選秀會第二輪第五順位選進曾柏喻，他上賽季出賽39場中有38場以替補身份出發，場均貢獻7.2分2.5籃板2.8助攻，成為攻城獅替補端穩定的進攻箭頭，這賽季優異的表現也讓他在個人獎項競爭中脫穎而出，勇奪年度第六人與年度進步獎。

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曾柏喻過去效力於SBL九太科技時，在首季打出好表現後即遭遇球隊解散，談到生涯首次獲得球隊續約，曾柏喻認為這次續約對他的人生、他的家庭都有無可取代的意義。

「非常感謝球團的認可，這份合約也象徵我的籃球生涯走在正確的道路上！」這賽季對曾柏喻可說是大豐收的一年，曾柏喻特別感謝教練團與隊友的協助，幫助他取得突破性的表現。另外，他也提到老婆的陪伴與鞭策非常關鍵，「如果沒有她，一定不會有現在的曾柏喻，未來我會加倍努力來扛起我們的家！」
 

關鍵字： 曾柏喻攻城獅TPBL

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