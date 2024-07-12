索托開轟無用　洋基不敵光芒近25戰苦吞18敗

▲亞羅薩倫納（Randy Arozarena）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（12日）客場進行與光芒三連戰的最後一場比賽，條紋軍團先發左投柯提斯（Nestor Cortes）表現不盡理想，僅投4.1局就狂被敲出7支安打丟了5分，即便打線中索托（Juan Soto）、威爾斯（Austin Wells）相繼開轟也難挽劣勢，終場洋基就以4比5不敵光芒，近25場比賽苦吞第18敗。

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1局下半，光芒球星亞羅薩倫納（Randy Arozarena）就掃出一發兩分砲幫助球隊先馳得點取得領先，客隊洋基則是在2、3兩局靠著威爾斯、索托各敲出一發陽春砲予以回應，雙方戰至2比2。隨後3下洋基柯提斯遭遇亂流，單局被打出3支安打外加1次保送再失3分，光芒5比2超前。

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5上，洋基靠著萊斯（Ben Rice）的高飛犧牲打追回1分，隨後6至8局雙方都未能得分，3比5落後的洋基來到9局上半最後的反攻機會，萊斯在2壘有人的時候敲出適時安打，幫助洋基將比分追至4比5，無奈下一棒托瑞斯（Gleyber Torres）擊出小飛球遭光芒2壘手美技接殺，比賽結束，終場洋基就以1分差輸球，吞下敗仗。

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「沒有人喜歡失敗，所以沒有人對此感到高興，」洋基隊長賈吉（Aaron Judge）賽後說道，「但是，我們不會為自己或其他任何人感到難過，因為沒有人會這樣做，我們現在要和一支第一名的球隊（金鶯）比賽，我們必須把這些優秀的打擊者帶到巴爾的摩」。