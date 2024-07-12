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勇士送出陳范換鋼鐵人狀元籤　邱大宗肯定新同學能力！

▲臺北富邦勇士今天正式宣布陳范柏彥交易至鋼鐵人。（圖／富邦勇士、高雄鋼鐵人球團提供）

▲臺北富邦勇士今天正式宣布陳范柏彥交易至鋼鐵人。（圖／富邦勇士提供）

記者簡名杉／綜合報導

臺北富邦勇士今天宣布與高雄17直播鋼鐵人雙方球團達成協議，勇士以球員陳范柏彥、2024 PLG選秀大會第一輪及第二輪選秀權，向高雄17直播鋼鐵人換取2024 PLG選秀大會第一輪第一順位之選秀權。本交易案已通過聯盟審核正式成立。

陳范柏彥於2022年選秀會中以榜眼加盟勇士，上賽季出賽24場，曾在1月28日對戰桃園璞園領航猿的比賽中單節攻下14分，突破個人新高；去年入選中華白隊的他，表現相當出色深受肯定。在團隊中展現積極態度、不斷學習與成長，適時跳出幫助球隊。

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勇士球團表示，由衷感謝陳范柏彥的努力與付出，基於球隊陣型需求考量做出取捨，也希望他未來有更好的空間能展現他的能力。

▲臺北富邦勇士今天正式宣布陳范柏彥交易至鋼鐵人。（圖／富邦勇士、高雄鋼鐵人球團提供）

▲鋼鐵人主帥邱大宗看好新同學陳范柏彥能力。（圖／高雄鋼鐵人球團提供）

而針對此次交易案，鋼鐵人總教練邱大宗透露，將首輪首選籤交易為考量到新賽季將朝著年輕的新生代球員方向建立團隊，透過交易得到更多選進年輕好手的機會。而鋼鐵人對於去年選進的外籍生丹尼爾，仍相當看好經過一年的養分後，能夠為團隊貢獻更多火力，邱大宗也提到，「丹尼爾作為鋼鐵人重要的一份子，且是一名刻苦耐勞有上進心的球員，上個賽季也獲得新人王和年度防守第一隊的獎項，菜鳥年表現有目共睹」

另外，針對新賽季即將加入鋼鐵人的陳范柏彥，邱大宗也相當讚許其身體素質及作戰能力，「陳范柏彥有身形厚實的優勢，場上作戰思路清晰，攻防兩端敢拚敢打，在職業賽場上高對抗度的環境裡展現自我，也期許加入鋼鐵人後可以發揮特點帶動球隊。」

關鍵字： 陳范柏彥富邦勇士高雄鋼鐵人PLG

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