台灣3位輕艇好手挑戰巴黎奧運　賴冠傑完成與亡母的約定

▲台灣輕艇好手賴冠傑。（圖／翻攝自Facebook）

記者游郁香／綜合報導

我國共有3名輕艇好手取得巴黎奧運門票，台灣史上首位叩關奧運輕艇激流項目的女子K1好手「豬排」張筑涵，連續2屆參賽，這次她還攜手表弟吳少璿一起挑戰五環殿堂。另外，練田徑出身的賴冠傑是首名前進奧運的輕艇競速選手，他完成與已逝母親的約定，直呼生涯已無遺憾。

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▲張筑涵。（圖／中華奧會提供）

現年31歲的張筑涵生涯4度征戰亞運，去年杭州亞運一舉在女子K1項目摘金，並在年底亞錦賽以113秒32拿下第3名，由於前兩名中國、日本選手在先前世錦賽就已獲得奧運資格，她因此遞補收下巴黎奧運門票，成為中華隊史上首位連兩屆打進奧運的輕艇激流猛將。

▲吳少璿。（圖／中華奧會提供）

張筑涵的表弟吳少璿，在杭州亞運也締造男子K1銅牌，亞錦賽以95秒62得到第4名，同樣遞補搶下奧運參賽門票，表姊弟攜手前進巴黎。

▲賴冠傑。（圖／中華奧會提供）

輕艇競速選手賴冠傑，去年杭州亞運在靜水競速項目1000公尺單人划槳逆轉奪金，並靠著今年4月亞錦賽鍍銀，贏得寶貴的奧運門票，完成與已逝媽媽的約定，在國際舞台證明自己。

賴冠傑國中時因身材條件優異而進入田徑隊，曾練過鉛球，之後才改練輕艇，2019年從短距離項目轉戰1000公尺，從那時起，他就萌生奧運夢，順利獲得巴黎奧運資格後，他自認生涯已無遺憾，將在最高殿堂放手一搏。

巴黎奧運輕艇重要日程

激流標竿 女子K1張筑涵

7月27日21：50分組預賽第1趟

7月28日00：00分組預賽第2趟、21：30準決賽、23：45決賽

激流標竿 男子K1吳少璿

7月30日22：00分組預賽第1趟

7月31日00：10分組預賽第2趟

8月1日21：30準決賽、23：30決賽

靜水競速 男子C1 1000公尺賴冠傑

8月7日 17：40分組預賽、20：40複賽

8月9日 17：30、17：40準決賽、19：40第9至16名次賽、19：50決賽