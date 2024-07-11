張育成首轟有信心笑稱當投手也行　12強一定打建議中職加大壘包

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將「狀元郎」張育成即將於12日在悍將主場開箱，內野門票已經完售，在美國才剛復健賽，張育成也保證目前身體狀態百分百，他笑言，「實戰沒問題，當投手也沒問題，在美國也登板過。」

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富邦悍將特地在下半季增加大巨蛋場次，於7月26日、27日、28日再次「攻蛋」，張育成也有機會在大巨蛋亮相，他說，「沒去過耶！很期待，感受不一樣球場、不一樣的氛圍。」

不少台灣投手都期待與張育成投打對決，張育成也說，「中職投手全部都想對決。」若要提出最想對決的強投，則是想對決大谷翔平，他也許願，「希望未來進中華隊可以與他對決。」

去年經典賽張育成表現亮眼，化身「國防部長」讓所有台灣球迷熱血沸騰，今年台灣將主辦世界12強賽，是否有意願參賽？張育成回應，「要我打一定二話不說，就會打。」

至於給中職的建言，張育成談到壘包大小，美職將壘包放大是讓跑者較為安全，若以守備來說的話呢？張育成說，「非常安全，壘包大就可以踩穩，壘包小很容易扭到，所以壘包加大是我想要建議的部分，昨天有練習有看一下壘包，覺得好小喔！」

回想當初18歲旅美，到現在返台發展，他回憶道，「當初去美職是剛畢業的高中生，沒有什麼目標，去國外闖一闖。踏上大聯盟，雖然沒有很順利，但還是給我很好的經驗，看看國外的世界，選擇回來之後，相信會有不一樣的自己，所以我會好好努力。」

張育成相當重視家人，他表示，「家人讓我自己選擇，看我想要在哪裡發展，家人都覺得在場上讓我開心最重要，他們也知道我在美國沒有很開心，回到台灣，自己成長的土地打球，是一件很幸福、很快樂的事情，所以決定回來。」

中職首戰將是12日在新莊球場亮相，張育成表示，「打經典賽比較緊張，全台灣的球迷都在看我們比賽，面對明天是很亢奮的感覺，想要幫助球隊。首轟有信心，希望投手投好球我打。」

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。（圖／記者湯興漢攝）