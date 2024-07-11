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應援曲比經典賽震撼！張育成期待與悍將隊友一起敬禮

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

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張育成將於12日在悍將新莊主場亮相，從選秀會後張育成確定成為悍將成員，由副隊長李宗賢發起，安打就在壘上「敬禮」的慶祝動作，歡迎綽號「國防部長」的張育成返台加入悍將大家庭。

張育成表示，「最近看悍將比賽，他們都表現很好，大家都一直『敬禮』，很開心！大家都很歡迎我，很期待跟大家互打互鬧。」

在加盟記者會上，富邦啦啦隊的女孩們示範了張育成的應援曲，也加入了跟「國防部長」相關的元素，其中一段口號是，「狂轟，張育成！一棒咬中，張育成！戰神，張育成！永遠忠誠，張育成！」張育成聽到自己應援曲後表示，「我覺得非常震撼，比WBC經典賽應援更震撼許多，如果明天（12日）上場聽到，會很Fighting！」

對於即將加入悍將，張育成已經提前在新莊球場自主訓練，他坦言，「心情就跟在美國一樣，棒球都一樣，只是台灣有應援，只要做好自己，所有問題就不是問題。該有的部分就留著，跟教練團、隊友溝通，這部分還要在摸索，球季需要適應。」

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼富邦啦啦隊示範張育成應援曲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字： 張育成悍將應援台灣球季

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