戴資穎最後一年仍有驚人紀錄！連554週女單排前10世界第一人

▲「台灣球后」戴資穎刷新世界新紀錄。（圖／資料照、勝利提供）

體育中心／綜合報導

早早宣布今年將會是生涯最後一年的「台灣球后」戴資穎，仍在近期的比賽保持穩定性與競爭力，日前世界羽聯(BWF)公布最新世界排名，她仍高居第三，不僅將以第3種子之姿前進巴黎奧運，同時她連續排在女單世界前10名554週，也刷新了泰國名將依瑟儂(Ratchanok Intanon)所保持的連續553週位列女單世界前10的紀錄。

自2012年12月10日首度叩關世界女單前10排名之後，戴資穎就沒有再離開世界前10的名次，從2013年1月25日算起至最新公佈排名的2024年7月9日，位列世界排名前10長達11年多，而這554週位居世界前10的表現，也成功超越依瑟儂的553週，成為世界新紀錄。

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除了排名紀錄，戴資穎還有其他令人驚嘆的成就，她曾經6次成為世界女單第一，並且保持了214週的球后地位，成為了BWF女單史上保持球后地位最久的球員，同時她也是第一位在BWF生涯勝場數超過500場的女單球員，目前已經累積了525勝，同樣高居世界女單第一名。

今年是戴資穎最後一年參加奧運，她日前受訪時透露，希望能夠在奧運舞台上實現自己的夢想，力拚奪得首面奧運女單金牌，儘管她表示自己的身體和訓練狀況並不理想，要摘金恐有難度，但她仍然會盡全力去爭取這個目標。