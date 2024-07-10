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全家海神公布新主帥！　前德國男籃二隊教頭費雪掌兵符

▲▼德國費雪出任高雄全家海神總教練。（圖／高雄全家海神提供）

▲德國費雪出任高雄全家海神總教練。（圖／高雄全家海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊今(10)日宣布由德國費雪(Mathias Fischer)出任總教練，52歲的費雪執教經歷完整，曾於2013年、2017年執掌德國男籃國家隊二隊兵符，同時也是2017年歐錦賽德國國家隊助理教練。

費雪擁有27年執教經歷，除了曾是德國男籃國家隊二隊教頭，2006-2007年任盧森堡男籃國家隊主帥，2009-2012年間率奧地利格蒙登天鵝隊(Swans Gmunden)完成3連霸，並獲奧地利甲級聯賽年度最佳教練。從德甲聯賽、盧森堡、奧地利、波蘭、澳門到日本B2神戶鸛鳥隊(Kobe Storks)與B1大阪七福神隊(Osaka Evessa)，長年征戰歐陸賽場，又有旅居亞洲所累積的籃球文化與技術。

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海神執行長李偉誠(Wilson)表示，費雪執教經歷完整，青年隊、職業隊到國家隊都曾執掌帥印，深諳歐洲、亞洲球風，相信他的經驗能刺激並啟發陣中不同年齡層球員，待總教練抵台後將加速團隊認識與磨合，為備戰新球季做足準備。

費雪對歐洲或亞洲籃球皆有長年觀察，過去5年在日本執教，他指出亞洲籃球近年成長迅速，「球員擁有更好的技巧、速度及外線能力，與歐洲的差別主要是體能條件及身材，但外籍球員通常會在內線彌補，融合了NBA與歐洲籃球。」

費雪將延續海神的團隊文化，強調攻守轉換、球的流動及好的出手選擇是他的執教重點，「此外，我希望球員防守保持侵略性並抱持自信心。新賽季目標絕對是前進季後賽，問鼎總冠軍。」

這將是費雪第2度造訪台灣，2017年台北世大運，德國男籃以二隊出征，費雪就曾率領德國男籃來台參賽抱回第5，現德國世界盃金牌主力射手歐布斯特(Andreas Obst)就是他當年大將，「2017年的經驗十分難得，賽事籌畫及氛圍非常美好，我已迫不及待重返台灣。」

關鍵字： T1聯盟高雄全家海神費雪

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