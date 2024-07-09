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將與大谷交手　馬許：「他就像是我的哥哥」

▲馬許（Brandon Marsh）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬許（Brandon Marsh）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇即將與費城人進行3連戰，曾在天使與大谷翔平同隊的馬許（Brandon Marsh）相當期待再與他相見，在接受《費城詢問報》採訪時表示，「他就像是我的哥哥。」

據報導指出，馬許在2021年登上大聯盟，2022年季中被交易至費城人，在天使大聯盟生涯曾與大谷擔任隊友約1年半的時間，當時大谷不太會說英語，而馬許也不太會說日語，但他們還是成為很好的朋友，他們經常一起去吃燒烤，也會在場邊玩剪刀石頭布，馬許甚至會從外野對大谷比出愛心手勢。

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馬許在受訪時表示：「翔平無疑是我尊敬的人，不僅是因為他的能力，還因為他對我來說像是哥哥一樣，幫助我在球隊發揮最大的貢獻。」他也特別感謝大谷在2021年給予的揮棒建議，使他能更好應對速球。

另外，馬許也提到兩人現在是「偶爾聯絡的朋友」，「他每天都非常忙，所以我想給他一點時間跟空間，因此刻意沒有聯絡他。」他也坦言，即使大谷來到費城，也不會花很多時間相聚，因為他理解大谷是「大人物」。

儘管如此，馬許仍期待與大谷再次見面，並表示，「希望他來到這座城市時，能給我一些打擊上的建議。」

▲天使時期的大谷翔平與馬許（Brandon Marsh）。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使時期的大谷翔平與馬許（Brandon Marsh）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平費城人

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