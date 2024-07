奧運男籃分組確定！A組SGA大戰字母哥　美國夢幻隊碰MVP約基奇

▲巴黎奧運男籃分組出爐。(圖/翻攝自X/FIBA)

記者游郁香/綜合報導

巴黎奧運男籃最後4張門票由希臘、西班牙、波多黎各和巴西拿下,分組名單正式底定,其中「字母哥」領軍的希臘所在的A組成為死亡之組,同組還有加拿大、西班牙和澳洲,4隊實力接近;力拚5連霸的美國夢幻男籃則抽到好籤,應該可與塞爾維亞攜手晉級8強。

以下為巴黎奧運男籃分組:

A組:希臘、加拿大、西班牙和澳洲

B組:法國、日本、巴西和德國

C組:塞爾維亞、波多黎各、美國和南蘇丹

▲美國夢幻男籃12人名單。(圖/記者游郁香製)

擁有NBA三大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)坐鎮的美國夢幻隊,首戰就要強碰金塊3屆MVP、去年FMVP得主約基奇(Nikola Jokic)帶領的塞爾維亞,「小丑」在國家隊的幫手還有老鷹射手波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)和熱火前鋒喬維奇(Nikola Jovic)。

