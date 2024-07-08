奧運男籃分組確定！A組SGA大戰字母哥　美國夢幻隊碰MVP約基奇

▲巴黎奧運男籃分組出爐。（圖／翻攝自X／FIBA）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運男籃最後4張門票由希臘、西班牙、波多黎各和巴西拿下，分組名單正式底定，其中「字母哥」領軍的希臘所在的A組成為死亡之組，同組還有加拿大、西班牙和澳洲，4隊實力接近；力拚5連霸的美國夢幻男籃則抽到好籤，應該可與塞爾維亞攜手晉級8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巴黎奧運男籃分組出爐。（圖／翻攝自X／FIBA）

以下為巴黎奧運男籃分組：

A組：希臘、加拿大、西班牙和澳洲

B組：法國、日本、巴西和德國

C組：塞爾維亞、波多黎各、美國和南蘇丹

▲美國夢幻男籃12人名單。（圖／記者游郁香製）

擁有NBA三大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)坐鎮的美國夢幻隊，首戰就要強碰金塊3屆MVP、去年FMVP得主約基奇(Nikola Jokic)帶領的塞爾維亞，「小丑」在國家隊的幫手還有老鷹射手波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)和熱火前鋒喬維奇(Nikola Jovic)。

Special moment for Carlos Arroyo as he returns to the Olympic stage with Puerto Rico ????????#FIBAOQT pic.twitter.com/n3Itnj3xq1 — FIBA (@FIBA) July 8, 2024

至於其他兩個對手，南蘇丹也有好幾名現役NBA球員，如218公分的太陽前鋒波爾(Bol Bol)、黃蜂後衛索爾(JT Thor)及公鹿中鋒梅克(Thon Maker)等。波多黎各的領袖則是鵜鶘「神偷」艾瓦拉多(Jose Alvarado)，他在對立陶宛的關鍵戰役中砍下23分，不過這兩隊陣容與實力顯然難與美國夢幻隊匹敵，沒意外的話，美國將與塞爾維亞攜手晉級8強。

▲公鹿字母哥安戴托昆波、雷霆少主吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

相較於美國隊抽到好籤，A組的4隊面臨嚴峻考驗，希臘由公鹿2屆MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)領銜；加拿大雖少了勇士前鋒威金斯(Andrew Wiggins)，但有今年MVP票選第2名的雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)及金塊主控莫瑞(Jamal Murray)坐鎮，陣中有多名NBA球員，陣容深度驚人。

???????? Rudy Fernandez will make his 6⃣th appearance in the Olympics... that's INSANE #FIBAOQT



???????? Athens 2004

???????? Beijing 2008

???????? London 2012

???????? Rio de Janeiro 2016

???????? Tokyo 2020

???????? Paris 2024 pic.twitter.com/3AJvWyppDY — BasketNews (@BasketNews_com) July 7, 2024

歐陸強權西班牙實力穩定，由將6度前進五環殿堂的39歲傳奇射手費南德茲(Rudy Fernandez)領軍；澳洲12人名單有8人為現役NBA球員，「澳洲王」米爾斯(Patty Mills)再次率隊出擊，剩餘4人也都擁有NBA資歷，A組4隊預料將進行激烈廝殺，分組前2名直抵8強，分組第3得搶最後2個8強席次。