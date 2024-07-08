力拚甲子園與東京大學　台灣留學生李玟勳敲3分彈獲日媒關注

▲李玟勳。（圖／截自台日野球留学支援）

記者楊舒帆／綜合報導

畢業於新北市福營國中，遠赴日追求棒球夢想的李玟勳，8日在夏季甲子園的茨城大會首戰，轟出3分彈受到日媒關注，未來以進軍甲子園以及東京大學的目標。

就讀明秀日立學園的李玟勳在茨城地方大會的首輪賽事，扛先發第七棒鎮守一壘，5局上轟出3分彈幫助球隊擴大領先至9比1，最終提前於6局以15比3大勝。

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據日媒《Sponichi》報導，這是他高中生涯第5轟、正式比賽第一轟，他一邊擦汗一邊說，「我終於為球隊做出貢獻了！」另一位同校台灣球員黄宇耀則是代打一打席，敲中外野飛球。

李玟勳向日媒介紹自己棒球的起點，是小學一年級2013年看經典賽愛上日本棒球，中華隊與日本隊激烈的比賽，最後進入延長賽日本獲勝。他表示，「不到最後關頭不放棄的態度很棒。」因此決定到國中畢業後，就到日本野球留學。

李玟勳去年秋天大會首度入選名單，今年夏天是第一次上場，由於賽前表現不佳，因此棒次從第四棒往後調至第七棒。李玟勳表示，「想盡全力表現自己。」前兩打席以右外野飛球出局，第三打席轟出全壘打。他笑說，「夏天應援太厲害了，帶著感謝很多人的心情比賽。」

今年是李玟勳拚甲子園舞台的最後機會，兩年前跟著隊友應援時，就已經設立目標，「希望自己也能在那裡。」日前接受媒體「Number web雜誌」專訪時，李玟勳喊出希望能就讀東京大學的目標，他在赴日前就已經學習日文且通過日檢N1，「以前沒有台灣球員念東京大學，想成為首例。」李玟勳努力兼顧課業與球技，盼能在日本留學期間達成甲子園與東京大學兩大目標。

▲▼李玟勳。（圖／台日野球留学支援）