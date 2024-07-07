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投球時間又有爭議！平野惠一上場抗議：秒數凍結了

▲兄弟總教練平野惠一抗議投球時間。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟總教練平野惠一抗議投球時間。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟7日與統一獅交手，獅隊先發投手古林睿煬投球時，兄弟總教練平野惠一上前抗議，他賽後解釋，「（投球時間的）秒數突然凍結了。」

兄弟6月10日在新莊球場也曾發生投球時間爭議，魏碩成對戰申皓瑋的打席被判定投球超時，當時平野惠一與投手教練王建民都上場抗議，賽後聯盟檢討承認誤判。此戰古林睿煬7局上對陳俊秀的打席，平野惠一再度因投球時間而抗議。

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平野惠一賽後表示，「秒數的問題，突然凍結了！選手到底要按照什麼規則執行才好？投球時間限制對選手有很大的影響，每一球都有可能是比賽關鍵，希望聯盟能做好完善對策，或者二壘審自己用碼表測時間，這不是第一次發生秒數爭議，因為秒數凍結，裁判無從認定的話，難道比賽就無法進行下去了嗎？」

兄弟打線遭到獅隊先發投手古林睿煬壓制，只有3局上靠岳政華開轟突破僵局也成為致勝關鍵，平野惠一表示，「他是很好的投手，賽前就知道不會大量得分，盡可能把握少少的機會，而且守備要確實做好。這種拉鋸戰能贏球，選手會提升自信。」

兄弟先發洋投克迪此戰主投6.1局，用了97球，其中包含60顆好球，被敲3安打失1分，奪7次三振，沒有保送，防禦率降至1.47，以優質先發內容拿下第2勝。唯一失分在3局下，兄弟得分後馬上掉分，平野惠一表示，「身為先發投手，在球隊得到兩分後，盡可能下半局別失分，這是特別要注意的部分，除此之外都很完美，他是一邊思考一邊投球的投球，也會觀察打者反應，全場沒有保送很厲害。」

關鍵字： 兄弟投球時間爭議平野惠一獅隊

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