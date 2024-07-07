運動雲

>

金塊挖勇士牆角！2年合約搶下全能長人薩里奇

▲勇士薩里奇轉戰金塊。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士薩里奇轉戰金塊。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

丹佛金塊今年賽季挑戰衛冕失敗之後，休賽季兩位主力後衛傑克森(Reggie Jackson)、波普(Kentavious Caldwell-Pope)還因為交易、與別隊簽約接連離隊，今(7)日金塊終於做出第一筆重要補強，以一紙2年合約挖來去年效力金州勇士的克羅埃西亞籍全能前鋒薩里奇(Dario Saric)。

年滿30歲的薩里奇，於2014年選秀會首輪第12順位被奧蘭多魔術選中，他在選秀會當天就被交易到費城76人，而他最終選擇在歐洲籃壇持續磨練，直到2016年才正式登陸NBA舞台，生涯曾效力76人、明尼蘇達灰狼、鳳凰城太陽、奧克拉荷馬雷霆的他，去年與勇士簽下一紙一年短約，並在64場出賽、場均17.2分鐘的上場時間，打出平均8分、4.4籃板、2.3助攻，三分球命中率37.6%的高效率表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據報導指出，薩里奇將與金塊簽下一紙2年1060萬美元(約3.4億台幣)的合約，而這份合約當中還包含一條球員選項，金塊總經理布斯(Calvin Booth)指出，希望透過他的全面性、經驗以及出色的籃球智商來加強球隊的板凳深度，同時有望成為三屆MVP約基奇(Nikola Jokic)身邊的得力助手。

金塊除了搶下薩里奇之外，也以一紙底薪合約，留下今年賽季因為左膝韌帶撕裂整季報銷的斯洛維尼亞籍前鋒坎卡爾(Vlatko Cancar)，他生涯效力金塊5年，平均能繳出3.5分、1.7籃板與36.1%三分球命中率的成績。

關鍵字： 金塊勇士薩里奇NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／白椅吃球？岳政華大巨蛋全壘打有爭議　餅總「跨欄」抗議

快訊／白椅吃球？岳政華大巨蛋全壘打有爭議　餅總「跨欄」抗議

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分

快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成　外籍生莫巴耶成備案

布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成　外籍生莫巴耶成備案

莊智淵、高承睿奪WTT挑戰賽亞軍　相差24歲師徒搭檔最佳成績

莊智淵、高承睿奪WTT挑戰賽亞軍　相差24歲師徒搭檔最佳成績

溫網第3輪「世界第一球后」爆冷出局！　21連勝紀錄中斷

溫網第3輪「世界第一球后」爆冷出局！　21連勝紀錄中斷

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

熱門新聞

快訊／白椅吃球？岳政華大巨蛋全壘打有爭議　餅總「跨欄」抗議

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1岳政華大巨蛋全壘打有爭議　餅總激動「跨欄」抗議

2大谷翔平本季第28轟　生涯兩百轟Ｍ1

3瓊斯盃中華白　狂輸日本女籃52分

4「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　驚傳死會了

5難攻勝騎士　平野惠一讚獅子軍守備

最新新聞

1徐若熙本季首優質　味全完封台鋼

2兄弟大巨蛋3連勝橫掃獅子軍

3統一獅大巨蛋主場進帳超過5千萬

4瓊斯盃中華白　狂輸日本女籃52分

5接三壘指導　鄧蒔陽：白頭髮暴增

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366