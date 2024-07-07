金塊挖勇士牆角！2年合約搶下全能長人薩里奇

▲勇士薩里奇轉戰金塊。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

丹佛金塊今年賽季挑戰衛冕失敗之後，休賽季兩位主力後衛傑克森(Reggie Jackson)、波普(Kentavious Caldwell-Pope)還因為交易、與別隊簽約接連離隊，今(7)日金塊終於做出第一筆重要補強，以一紙2年合約挖來去年效力金州勇士的克羅埃西亞籍全能前鋒薩里奇(Dario Saric)。

年滿30歲的薩里奇，於2014年選秀會首輪第12順位被奧蘭多魔術選中，他在選秀會當天就被交易到費城76人，而他最終選擇在歐洲籃壇持續磨練，直到2016年才正式登陸NBA舞台，生涯曾效力76人、明尼蘇達灰狼、鳳凰城太陽、奧克拉荷馬雷霆的他，去年與勇士簽下一紙一年短約，並在64場出賽、場均17.2分鐘的上場時間，打出平均8分、4.4籃板、2.3助攻，三分球命中率37.6%的高效率表現。

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根據報導指出，薩里奇將與金塊簽下一紙2年1060萬美元(約3.4億台幣)的合約，而這份合約當中還包含一條球員選項，金塊總經理布斯(Calvin Booth)指出，希望透過他的全面性、經驗以及出色的籃球智商來加強球隊的板凳深度，同時有望成為三屆MVP約基奇(Nikola Jokic)身邊的得力助手。

金塊除了搶下薩里奇之外，也以一紙底薪合約，留下今年賽季因為左膝韌帶撕裂整季報銷的斯洛維尼亞籍前鋒坎卡爾(Vlatko Cancar)，他生涯效力金塊5年，平均能繳出3.5分、1.7籃板與36.1%三分球命中率的成績。