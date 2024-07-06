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大爆料隊友練球後不洗澡　布雷克慶生會秀台語

▲布雷克慶生會。（圖／統一獅提供）

▲布雷克慶生會。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一7-ELEVEN獅隊為布雷克舉辦生日慶祝會，吸引大批球迷參與。布雷克在活動中，向同為七月壽星的球迷送出限量50份生日禮物，一同慶祝生日的到來。

活動開始時，球團特別準備了一個蠟燭上寫有「5」的蛋糕，象徵布雷克已在統一獅隊效力五年。這五年間，布雷克從單身漢變成已婚並在今年年初升格為新手爸爸。他分享，雖然因比賽需求，他在兒子出生後兩週就必須離開家庭到台灣比賽，但當他再次見到兒子時，兒子能認出他並給他一個笑容，這讓他感到十分開心，也讓他更加珍視家庭。

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布雷克有時會擔綱隊友的外語小老師，他也從中學習到一些台語，像是「肚子餓」，更分享會用台語的「快一點」催促還在洗澡的隊友，引得球迷哄堂大笑。對於來台5年是否有令他至今無法理解的事情，布雷克先提及無法為何要會吃檳榔，再爆料有些隊友練球後不會馬上洗澡，也讓場下球迷越發好奇。

布雷克最後感謝獅迷的支持，他表示，無論主客場都能聽到浩大的加油聲。明天將是「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」的最終日，賽前將舉辦陳鏞基的生日慶祝會，布雷克呼籲球迷們把握機會，一起慶祝陳鏞基的生日。

▲布雷克慶生會。（圖／統一獅提供）

▲布雷克慶生會。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 生日慶祝統一獅隊布雷克陳鏞基球迷

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