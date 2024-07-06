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下季回歸新北國王還是退休？　林書豪：若要手術就不打了

▲國王林書豪。（圖／新北國王提供）

▲國王林書豪。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

林書豪今年與弟弟林書緯攜手幫助新北國王奪冠，一圓「兄弟籃球」的終極夢想，不過他季後賽期間遭逢膝蓋半月板傷勢，是否執行下季的球員選項，受到各界關注；對此林書豪近日在前勇士球星「噴射機」張宗憲的播客節目《未過濾的》上透露，如果需要動刀治療半月板，他就不打了。

今年8月就要滿36歲的林書豪，剛度過生涯第14個賽季，他在2023-24賽季歷經各種考驗，除了他個人深受足底筋膜炎傷勢所苦，一度誤用「靜脈雷射」治療而受罰，國王團隊也出現各種「內憂外患」，讓他直呼這是職業生涯中最艱難的一年。

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▲夢想家麥卡洛、布依德，國王李愷諺、林書豪。（圖／PLG職籃提供）

▲國王林書豪。（圖／PLG職籃提供）

林書豪去年與國王簽下「1+1」合約，他下季是否繼續攜手弟弟林書緯拚2連霸，受到各界關注。國王總經理毛加恩日前在PLG、T1聯合體測受訪時表示，雙方是否繼續合作，要視林書豪的身體狀況而定，若不需要開刀，林書豪的歸隊意願很高。

林書豪本人近日則在前勇士球星張宗憲的播客節目《未過濾的》上透露，目前還沒做出任何決定，「可是我能說，如果要手術，我就不打了。如果不用做手術，能治療回到球場，我就比較願意繼續打，這是我現在的情況。」

關鍵字： PLG新北國王林書豪

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