河村勇輝末節猛砍16分仍不敵韓國　八村壘加入日本男籃集訓

實習記者李立祥／綜合報導

日本男籃奧運代表隊昨（5日）與韓國隊進行熱身賽，雖然日本一度克服20分差距，反超了比數，但韓國最終靠著罰球以85比84獲勝。賽後日本總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）直言，「我們沒打出日本球風。」

第4節日本隊展開猛烈追擊，克服前3節落後20分情況，在比賽剩37秒時，河村勇輝連續罰球命中，讓日本以84比82成功超前，但韓國隨後將比分追平，並在終場前0.9秒獲得關鍵2罰機會，雖錯失第2罰，但剩餘時間也不夠讓日本組織進攻，最終韓國就以1分差險勝。

根據日本籃球協會數據顯示，雙方均命中11顆三分球，但韓國的命中率高達50％，日本僅為31.4％。日本總教練霍瓦斯指出，「我們有多次空檔出手的機會，但這個命中率遠遠不夠。」

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▲日本男籃河村勇輝。（圖／翻攝自日本籃球協會）

日本在第4節單節打出32比13的猛烈反擊，但前3節表現欠佳，對此河村勇輝表示，「我們在防守執行上非常糟糕，罰球和半場防守也出現失誤，對球施加壓力更是不足。」

河村勇輝第4節率領日本大反攻，單節砍下16分、4助攻，加上熊谷晶（Akira Jacobs）連續命中三分，卻未能帶領球隊獲勝，對此他表示，「面對年輕的韓國隊，我們沒把握籃板，從比賽一開始對方的能量就很強，我們應該進行身體碰撞和強硬防守，但總是被對方打亂，處於劣勢。」

他還提到，「如果不能從失敗中學習，這場比賽就變得毫無意義。我們必須調整心態，下一場比賽我們要主動進行身體對抗，提升防守執行力。」

本場比賽渡邊雄太因左小腿拉傷未上場，另一位主力選手八村壘也沒上。八村壘6月28日加入日本隊集訓，日本籃球協會表示，「八村壘剛與球隊集訓不久，正在調整狀態以期待在巴黎能發揮100%的表現。日本籃球協會優先考慮其身體狀況調整，暫不參加在東京的比賽。」

此外，根據日媒《Sponichi Annex》指出，八村壘預計將在19日對德國的比賽「首次亮相」。