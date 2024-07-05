「最美體育記者」宮河麻耶終於開球成功！難忘小籠包「明天就去吃」

▲「最美日本體育記者」宮河麻耶來到桃園棒球場為中職開球。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／桃園報導

樂天桃猿今(5)日在主場樂天桃園棒球場舉辦「台灣樂天集團日」，邀請去年因工作簽證問題，沒有開球成功的日本「最美體育記者」宮河麻耶再度站上桃園球場投手丘，她今天也站在投手丘的距離，投出精彩好球為比賽開場，開球結束之後，她透露最想吃小籠包，並且已經跟朋友約好「明天就去吃」！

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去年因為簽證問題，導致原定的開球行程臨時喊卡，今年再度捲土重來，宮河麻耶前幾天就已經在個人社群上PO出練投影片躍躍欲試，她透露去年為了開球練習長達四個月，經過這一年的休息之後，她特別在兩個禮拜前就開始練習、準備這次開球，最終才能站在投手丘上投出好球。

▲「最美日本體育記者」宮河麻耶來到桃園棒球場為中職開球。（圖／記者李毓康攝）

之前曾來台為職籃球隊開球，這次是為職棒球隊開球，宮河麻耶指出，棒球只有一球機會，要把球直接丟進手套裡面，所以「今天比較緊張」！

談到自己欣賞的棒球選手，宮河麻耶透露在WBC大放異彩的「國防部長」張育成跟去年曾效力桃猿隊的日籍投手由規，都是她很欣賞，並且與台灣有淵源的選手，她還補充，經過今天開球之後，讓她也認識了賽前指導她的接球捕手陳冠宇。

▲「最美日本體育記者」宮河麻耶來到桃園棒球場為中職開球。（圖／記者李毓康攝）

終於正式開球成功，宮河麻耶笑說自己整天滿腦子都在想開球的事情，根本無暇顧及其他事，等了一年終於開球成功，她感到非常榮幸也非常開心，也透露自己開完球之後終於有心思去好好嘗試台灣的美食跟欣賞台灣的美景。

三個月前就曾來台灣的她，最心心念念的就是台灣的「小籠包」，更表示自己已經跟朋友約好，明天就要去吃！

