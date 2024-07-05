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NBA兩大巨星爭奧運門票　唐西奇將對決字母哥：他難以阻擋

記者游郁香／綜合報導

由NBA「金童」唐西奇(Luka Doncic)領軍的斯洛維尼亞，在奧運資格賽希臘賽區首戰慘輸克羅埃西亞16分，昨(4日)晚對紐西蘭總算一吐怨氣，唐西奇猛轟36分、11籃板、10助攻，率隊狂勝26分，保住了晉級希望，可惜沒能達到29分的勝分，準決賽將強碰「字母哥」所屬的希臘，這將是一場生死戰。

巴黎奧運男籃最後資格賽共分4個賽區，每個賽區有6隊要爭1張奧運門票，其中希臘賽區有兩名NBA巨星，今年打進總冠軍賽的獨行俠「金童」唐西奇帶領斯洛維尼亞，公鹿2屆MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)則率希臘出征。

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▲▼金童唐西奇、字母哥安戴托昆波。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲金童唐西奇。（圖／翻攝自FIBA官網）

上屆東京奧運寫下大驚奇，一舉闖入4強但在銅牌戰敗北的斯洛維尼亞，在希臘賽區首場資格賽出師不利，以92比108慘輸給克羅埃西亞，讓他們陷入巨大危機，第2場對紐西蘭的比賽至少得贏10分才能免於被淘汰，前一場三分9投0中的唐西奇，這一戰飆出36分，11籃板，10助攻，連2場締造大三元。

斯洛維尼亞終場以104比78大勝26分，保住了晉級希望。唐西奇表示，他在對克羅埃西亞一役學到很多，「正如我所說，我在那場比賽中毫無活力，這對我的球隊來說是不公平的。今天我改正了這一點，這就是我們贏得比賽的原因。」

▲▼金童唐西奇、字母哥安戴托昆波。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲金童唐西奇。（圖／翻攝自FIBA官網）

原本斯洛維尼亞若能贏紐西蘭29分以上，他們將鎖定A組第1，4強賽可避開公鹿2屆MVP「字母哥」領軍的B組龍頭希臘，可惜唐西奇最後一刻出手三分不進，賽後他懊悔地說，「我搞砸了，我最後沒投進三分。我們本來可以成為小組第1，但我們的主要目標是晉級準決賽，畢竟我們需要擊敗希臘才能前進巴黎奧運。」

談到台灣時間6日晚間對希臘的生死戰，唐西奇表示，「我們必須像今天這樣打球，紐西蘭不是一支爛球隊，他們不容小覷。他們節奏很快，出手很多次。」他理解對上希臘的狀況將會很不同，「要守住他(字母哥)非常困難。我們必須相信勝利，我們知道自己不是大家看好的那一隊，但我們必須相信我們能贏。」

▲▼金童唐西奇、字母哥安戴托昆波。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲字母哥安戴托昆波。（圖／翻攝自FIBA官網）

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運2024奧運男籃NBA獨行俠唐西奇字母哥公鹿希臘斯洛維尼亞

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